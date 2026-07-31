Детонация боеприпасов на полигоне в Хмельницкой области завершилась по состоянию на 19:00. В результате чрезвычайного происшествия ранения получили трое военнослужащих Сил специальных операций, с еще пятью военными пока нет связи.

Об этом сообщило Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Что известно о ситуации на полигоне в Хмельницкой области

По данным ССО, трое раненых военнослужащих были госпитализированы. Они находятся в медицинском учреждении, где им оказывают необходимую помощь.

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В то же время связь с пятью военнослужащими, находившимися на месте чрезвычайного происшествия, до сих пор отсутствует. На полигоне продолжаются поисково-осмотровые работы.

После завершения детонации боеприпасов специалисты продолжают выяснять все обстоятельства инцидента.

Возбуждено уголовное дело

По факту чрезвычайного происшествия правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Предварительно дело квалифицировано по ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами и другими предметами повышенной опасности, если это привело к травмированию нескольких человек.

В Командовании Сил специальных операций заверили, что предоставляют правоохранительным органам всю необходимую информацию и содействуют установлению причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия.

Ранее сообщалось, что детонация боеприпасов на полигоне началась 31 июля. Из-за опасности взрывов следователи не могли сразу приступить к осмотру места происшествия.

Сначала сообщалось о четырех пострадавших военнослужащих, однако по обновленным данным Командования ССО подтверждено ранение трех военных и отсутствие связи еще с пятью.

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