Детонація боєприпасів на полігоні у Хмельницькій області завершилася станом на 19:00. Унаслідок надзвичайної події поранення отримали троє військовослужбовців Сил спеціальних операцій, ще з п’ятьма військовими наразі немає зв’язку.

Про це повідомило Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Що відомо про ситуацію на полігоні у Хмельницькій області

За даними ССО, трьох поранених військовослужбовців госпіталізували. Вони перебувають у медичному закладі, де їм надають необхідну допомогу.

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Водночас зв’язок із п’ятьма військовослужбовцями, які перебували на місці надзвичайної події, досі відсутній. На полігоні тривають пошуково-оглядові роботи.

Після завершення детонації боєприпасів фахівці продовжують з’ясовувати всі обставини інциденту.

Розпочато кримінальне провадження

За фактом надзвичайної події правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження.

Попередньо справу кваліфікували за ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення правил поводження зі зброєю, боєприпасами та іншими предметами підвищеної небезпеки, якщо це призвело до травмування кількох осіб.

У Командуванні Сил спеціальних операцій запевнили, що надають правоохоронцям усю необхідну інформацію та сприяють встановленню причин і обставин надзвичайної події.

Раніше повідомлялося, що детонація боєприпасів на полігоні розпочалася 31 липня. Через небезпеку вибухів слідчі не могли одразу розпочати огляд місця події.

Спочатку повідомлялося про чотирьох травмованих військовослужбовців, однак за оновленими даними Командування ССО підтверджено поранення трьох військових та відсутність зв’язку ще з п’ятьма.

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