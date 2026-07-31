Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ №677/2026 был опубликован на сайте главы государства.

Кто вошел в новый состав СНБО

Согласно указу президента, новыми членами СНБО стали:

министр внутренних дел Иван Выговский;

главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый;

премьер-министр Сергей Корецкий;

министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко;

министр юстиции Денис Маслов;

первый заместитель председателя СБУ Александр Поклад;

временный исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара;

временный исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига.

В то же время из состава Совета национальной безопасности и обороны исключили бывшего министра обороны Михаила Федорова, экс-главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, бывшего министра внутренних дел Игоря Клименко, экс-главу правительства Юлию Свириденко и бывшего министра экономики Алексея Соболева.

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Указ вступил в силу со дня официального обнародования.

Почему изменился состав СНБО

Обновление кадрового состава Совета стало следствием масштабных кадровых перестановок, произошедших в июле.

14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко, после чего в отставку ушел весь Кабинет министров.

16 июля парламент назначил Сергея Корецкого новым премьер-министром и утвердил обновленный состав правительства. При этом должности министра обороны и министра иностранных дел остались вакантными, поскольку кандидатуры на них выдвигаются президентом отдельно.

На следующий день правительство возложило исполнение обязанностей министра обороны на Евгения Хмару, а исполнение обязанностей министра иностранных дел — на Андрея Сибигу.

Кроме того, 21 июля Михаил Драпатый возглавил Вооруженные силы Украины, сменив на посту главнокомандующего Александра Сырского.

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