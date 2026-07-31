Федорова исключили, Драпатого включили: Зеленский обновил состав СНБО
- Владимир Зеленский обновил персональный состав СНБО, подписав соответствующий указ.
- Михаила Федорова, Александра Сырского и еще нескольких бывших чиновников исключили из состава Совета.
Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ №677/2026 был опубликован на сайте главы государства.
Кто вошел в новый состав СНБО
Согласно указу президента, новыми членами СНБО стали:
- министр внутренних дел Иван Выговский;
- главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый;
- премьер-министр Сергей Корецкий;
- министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко;
- министр юстиции Денис Маслов;
- первый заместитель председателя СБУ Александр Поклад;
- временный исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара;
- временный исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига.
В то же время из состава Совета национальной безопасности и обороны исключили бывшего министра обороны Михаила Федорова, экс-главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, бывшего министра внутренних дел Игоря Клименко, экс-главу правительства Юлию Свириденко и бывшего министра экономики Алексея Соболева.
Указ вступил в силу со дня официального обнародования.
Почему изменился состав СНБО
Обновление кадрового состава Совета стало следствием масштабных кадровых перестановок, произошедших в июле.
14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко, после чего в отставку ушел весь Кабинет министров.
16 июля парламент назначил Сергея Корецкого новым премьер-министром и утвердил обновленный состав правительства. При этом должности министра обороны и министра иностранных дел остались вакантными, поскольку кандидатуры на них выдвигаются президентом отдельно.
На следующий день правительство возложило исполнение обязанностей министра обороны на Евгения Хмару, а исполнение обязанностей министра иностранных дел — на Андрея Сибигу.
Кроме того, 21 июля Михаил Драпатый возглавил Вооруженные силы Украины, сменив на посту главнокомандующего Александра Сырского.