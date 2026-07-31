Президент України Володимир Зеленський оновив персональний склад Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ №677/2026 оприлюднили на сайті глави держави.

Хто увійшов до нового складу РНБО

Згідно з указом президента, новими членами РНБО стали:

міністр внутрішніх справ Іван Вигівський;

головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий;

прем’єр-міністр Сергій Корецький;

міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко;

міністр юстиції Денис Маслов;

перший заступник голови СБУ Олександр Поклад;

тимчасовий виконувач обов’язків міністра оборони Євгеній Хмара;

тимчасовий виконувач обов’язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга.

Водночас зі складу Ради національної безпеки і оборони вивели колишнього міністра оборони Михайла Федорова, ексголовнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, колишнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, ексочільницю уряду Юлію Свириденко та колишнього міністра економіки Олексія Соболева.

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Указ набрав чинності з дня офіційного оприлюднення.

Чому змінився склад РНБО

Оновлення персонального складу Ради стало наслідком масштабних кадрових змін, які відбулися у липні.

14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, після чого у відставку пішов увесь Кабінет міністрів.

16 липня парламент призначив Сергія Корецького новим прем’єр-міністром та затвердив оновлений склад уряду. Водночас посади міністра оборони та міністра закордонних справ залишилися вакантними, оскільки кандидатури на них подаються президентом окремо.

Наступного дня уряд поклав виконання обов’язків міністра оборони на Євгенія Хмару, а виконання обов’язків міністра закордонних справ – на Андрія Сибігу.

Крім того, 21 липня Михайло Драпатий очолив Збройні сили України, змінивши на посаді головнокомандувача Олександра Сирського.

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