Михайла Федорова звільнили з посади міністра оборони України не через конфлікт із ексголовнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським.

Таке припущення сам Федоров озвучив у великому інтерв’ю Українській правді.

Причина звільнення Михайла Федорова

Відповідаючи на перше питання інтерв’ю про справжню причину звільнення, Михайло Федоров відразу попередив, що не хотів би вибудовувати якісь теорії навколо цього питання та переказувати розмови, які були з президентом.

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— Там немає чогось нового, чого не було публічно до цього озвучено. Передовсім лунало про те, що є певний конфлікт, але загалом, я думаю, що причини взагалі в іншому, — зазначив Михайло Федоров.

За його словами, Міністерство оборони та його як міністра свого часу оточили дуже багато людей, тому що почалася перебудова багатьох внутрішніх процесів.

— І з того, що почало відбуватися в публічному просторі — певний тиск, певні правоохоронні органи навколо нашої роботи. Орієнтовно з початку квітня було зрозуміло, що градус підвищується, і що це буде чимось закінчуватися, — зауважив ексміністр оборони.

За словами Михайла Федорова, причина пов’язана із закупівлями, з тендерами та стартом перебудови процесів у цьому напрямку.

— Це викликало велике незадоволення в багатьох людей, які почали постійно впливати та сіяти негатив не тільки навколо президента, а й у цілому в медіапросторі, — наголосив ексміністр.

Михайло Федоров заявив, що за сім років роботи в уряді не міг уявити, що “в Міністерстві оборони можуть бути люди, які призначені приватними компаніями на посади начальників департаментів”, а також, “що є вплив правоохоронної системи на певні процеси”.

— Тобто наскільки процес запущений всередині. Я ніколи не боровся з конкретною людиною або групою людей, ми завжди вибудовували і будуємо системи.

Наша задача була — максимально швидко вирішити корінь проблеми. По-перше, запустити тендери. По-друге, перебудувати систему управління в Міністерстві оборони, інакше обирати людей, які там працюють на основі цілей, із якими ми прийшли. Тиск із різних боків я сприймав як частину процесу — тобто потрібно просто перебудувати фундамент і тоді питання вирішиться, — зазначив Михайло Федоров.

Ексміністр оборони наголошує: ще у квітні попереджав президента, що приходитимуть люди, які говоритимуть, що з Федоровим щось не так, що в нього є політичні амбіції, дронові компанії, що він зламав якісь процеси тощо.

Тоді ж і закликав главу держави звіряти факти про Михайла Федорова.

Але тиск, каже Федоров, посилювався щомісяця, що зрештою завершилося зміною уряду.

Принагідно Михайло Федоров погодився з припущенням журналістів, що сама відставка Кабміну була ширмою для його звільнення. Також він шкодує, що через цю зміну було втрачено кількох серйозних менеджерів, зокрема і Юлію Свириденко (ексочільницю уряду, — Ред.).

— Я сім років пропрацював у команді президента, ми зробили велику кількість різних проєктів, реформ, системно працювали. Міністр оборони — це квота президента. Якби мені сказали написати заяву, пояснили причини… Без проблем. Бо я ніколи не боровся за посади, я не хотів бути міністром, я не мріяв про це. Я — менеджер, який вміє будувати системи і екосистеми. Мені головне показувати результат, — пояснює Михайло Федоров.

Як Федоров довідався про звільнення

Про своє звільнення Михайло Федоров довідався за пів години чи годину до засідання фракції у Верховній Раді.

Тоді Михайлу Федорову сказали, що на посаду міністра оборони президент подаватиме кандидатуру Ігоря Клименка.

Причину звільнення Михайла Федорова тоді звучала як “конфлікт із Генеральним штабом”.

Чи був конфлікт між Федоровим та Сирським

Особистого конфлікту з Олександром Сирським, говорить Михайло Федоров, не було.

— Насправді в нас такого особистого конфлікту з головкомом не було. Це більше світоглядний конфлікт. У нас є певна візія війни, з якою ми прийшли. Але ця візія декомпозується на певні реформи, проєкти і операції, які потрібно реалізувати.

Я презентував цю візію президенту ще, напевно, до призначення. Я з цією візією працюю з 2023 року, вона постійно проходить певний апгрейд. Після цього презентував її головкому і начальнику Генерального штабу. У нас був більш інституційний конфлікт щодо реалізації цієї візії. Плюс культурний конфлікт. Тому що потрібно давати свободу молодим лідерам, потрібно швидше ухвалювати рішення, потрібно закінчувати певні реформи, які почалися, — пояснив Михайло Федоров.

Міністерство оборони, переконує ексочільник, не заблокувало жодного рішення Генерального штабу і головкому.

— Це була моя позиція як громадянина і міністра оборони: попри світоглядні конфлікти, не блокувати жоден процес армії. Тому що армія 24/7 воює і повинна бути максимально ефективна, навіть якщо я не погоджуюся з певними рішеннями, — переконує Михайло Федоров.

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