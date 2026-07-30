Колишній міністр оборони Михайло Федоров відмовився від посади віцепрем’єр-міністра з військових новацій через її “декоративність”.

Про це сам ексочільник Міністерства оборони України повідомив у великому інтерв’ю Українській правді.

Чому Федоров відмовився від посади віцепрем’єр-міністра

Передовсім Михайло Федоров наголошує: не ставив (президенту, — Ред.) жодних ультиматумів. Пішов із посади разом з урядом, а вже після того у країні почалися протести.

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Після пресбрифінгу 16 липня, продовжує Федоров, йому запропонували низку посад.

Однак він відповів, що має певну візію щодо того, що робити далі.

— Де б я не був, я буду слідувати цій візії, але обіймати якусь декоративну посаду не буду. Я асоціюю себе як менеджера, який вміє будувати систему та досягати результату. І якщо я не бачу результату, то мене це супердемотивує.

Тому немає жодного ультиматуму в цій ситуації. Мені запропонували посади, я сказав: Ні, дякую, я буду працювати в іншому полі. А якщо я потрібен для реалізації візії війни, то тоді як міністр оборони я зможу це продовжити й досягнути результату, який декларував, — зазначив Михайло Федоров.

За словами ексочільника Міністерства оборони України, завдяки своєму досвіду роботи в уряді він розуміє, які посади функціональні, а які — ні.

— Віцепрем’єр без міністерства — це фактично радник, який може радити системі, як працювати, але в тебе немає можливості сформувати команду, впливати на реальний результат. У тебе може бути інституційний конфлікт із міністерствами, якими ти опікуєшся, тому що не ти обираєш керівників цих міністерств. У тебе може бути різний погляд на ті політики, якими вони займаються. Тому це більше декоративна посада, яка не спрямована на реалізацію моїх сильних сторін, — переконаний Михайло Федоров.

Нагадаємо, що 14 липня Верховна Рада проголосувала за відставку Юлії Свириденко та уряду, який вона очолювала.

15 липня Михайло Федоров оприлюднив допис із підсумками роботи на посаді очільника Міністерства оборони України.

А вже наступного дня у країні почалися мітинги через відставку Михайла Федорова.

Парламент тим часом проголосував за призначення нового прем’єр-міністра Сергія Корецького та новий склад уряду.

Того ж таки 16 липня Михайло Федоров дав пресбрифінг, де підтвердив, що мав конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Президент України Володимир Зеленський, який того дня саме приймав у Києві тепер вже колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, заявив, що хотів би бачити єдність між керівництвом Збройних Сил України та Міністерства оборони, але сторони її не знайшли.

Тоді ж глава держави зазначив, що пропонував Михайлу Федорову стати його радником, але той відмовився.

21 липня після зустрічі з ексочільником Міністерства оборони України президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував Михайлу Федорову “гідну позицію” у владі, яка дасть змогу об’єднати технологічну складову України та забезпечити її розвиток.

Уже 23 липня під час пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном глава держави зазначив, що запропонував Михайлу Федорову кілька посад, остання з яких — віцепрем’єр-міністр із військових новацій.

Того ж дня колишній міністр оборони в коментарі журналістам зазначив, що не погодився на посаду віце-прем’єра з військових інновацій, тому що “сьогодні в державі є лише три посади, які, крім військових на полі бою, реально визначають хід війни, – це президент, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ”. І додав, що не погодиться на будь-яку іншу посаду, крім міністра оборони.

Із 20 липня тимчасово обов’язки міністра оборони України виконує Євгеній Хмара.

Фото: Михайло Федоров

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