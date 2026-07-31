У центрі Києва ввечері 31 липня відбулася масштабна протестна хода за діалог і реформи в оборонному секторі.

Про це повідомляють Інтерфакс-Україна та 24 канал.

Що вимагали протестувальники

За попередніми підрахунками, до київської ходи 31 липня долучилися близько 6 тис. людей. Однією з ключових вимог учасників стало призначення Михайла Федорова міністром оборони.

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Колона стартувала від парку імені Тараса Шевченка та пройшла до площі Івана Франка, де протестувальники продовжили мітинг.

Учасники акції тримали плакати з написами: “Поверніть Федорова”, “Федоров – МО”, “Україна варта змін”, “Влада – це народ”, “Який план війни?” та іншими гаслами.

Серед основних вимог протестувальників:

призначити Михайла Федорова міністром оборони;

забезпечити відкритий діалог влади із суспільством щодо реформ в оборонному секторі;

представити чітке бачення подальших змін у сфері оборони та управління;

скликати позачергове засідання Верховної Ради для розгляду кадрового питання.

Під час акції, о 20:06, у Києві оголосили повітряну тривогу. Організатори через гучномовці повідомили, що всі охочі можуть пройти до найближчих укриттів, однак мітинг після цього продовжився.

Акції пройшли у різних містах України

За інформацією організаторів, аналогічні акції відбулися щонайменше у дев’яти містах України, зокрема у Львові, Дніпрі, Одесі, Луцьку, Рівному, Полтаві, Вінниці, Хмельницькому та Чернівцях.

Ініціатором протестної ходи виступив ветеран Дмитро Козятинський. За його словами, учасники акції очікують від влади політичного діалогу та продовження реформ в оборонній сфері, а призначення Михайла Федорова розглядають як один із ключових кроків для їх реалізації.

Напередодні Козятинський також заявив, що компромісним варіантом може стати призначення Федорова міністром оборони на один рік із подальшою оцінкою результатів його роботи.

Реакція Федорова на ходу в Києві

Пізніше Михайло Федоров, коментуючи, вочевидь, ходу в Києві та акції протесту в інших містах України з підтримкою його повернення на посаду міністра оборони України, опублікував у соцмережах пост-обіцянку.

На скріншоті зображений текст з переписки про те, що подібну довіру не можна зрадити.

– Не зраджу. Дякую, – написав Федоров.

Нагадаємо, акції на підтримку призначення Михайла Федорова міністром оборони тривають із середини липня після кадрових змін в уряді. Наразі обов’язки глави Міністерства оборони виконує Євгеній Хмара.

Раніше колишній міністр оборони Михайло Федоров відмовився від посади віцепрем’єр-міністра з військових новацій через її “декоративність”.

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