Вдалося знайти вирву від падіння другої північнокорейської балістичної ракети KN-23, яку російські війська застосували під час масованого обстрілу України в ніч на 30 липня.

Про це заявив уповноважений президента України із санкційної політики Владислав Власюк, опублікувавши відповідні фотографії з місця.

Падіння другої ракети KN-23, яку РФ використала для обстрілу

За словами Власюка, перша ракета цього типу влучила у приватний будинок у Радушному поблизу Кривого Рогу в Дніпропетровській області.

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Тоді внаслідок ракетного удару загинули шестеро людей, серед них – троє дітей, а п’ятеро неповнолітніх досі вважаються зниклими безвісти.

Як стверджує Власюк, друга північнокорейська балістична ракета KN-23 розірвалася в полі.

– Між цими влучаннями 3,5 км. Ніяких потенційних цілей немає в радіусі 5 км. Така точність, – сказав він.

Як зазначив уповноважений президента, KN-23 – це практично повний аналог російської ракети Іскандера. Однак вони мають деякі однакові компоненти, зокрема, західні.

– Один з прикладів залежності РФ від військової допомоги Північної Кореї. Північнокорейські ракети вбивають цивільних українців так само, як російські. І відповідальність за це мають нести усі, хто забезпечує військове партнерство між Москвою та Пхеньяном, і надходження критичних компонентів для ВПК, – вважає він.

У ніч на 30 липня у Радушному російська ракета влучила у будинок багатодітної родини. За інформацією Дніпропетровської ОВА, загинули шестеро людей, серед яких – троє дітей.

У вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія застосувала балістичну ракету виробництва КНДР для удару по Радушному.

Згодом Зеленський, коментуючи загибель багатодітної родини, наголосив, що такі злочини РФ мають бачити у Пентагоні. Він звернувся до міжнародних партнерів із закликом прискорити передачу Україні ракет для систем протиповітряної оборони.

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