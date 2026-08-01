Потери армии РФ в июле стали самыми большими с начала 2026 года
- Генштаб сообщил о рекордных потерях РФ в июле 2026 года.
- За месяц российская армия потеряла более 40 тыс. военных.
Российские оккупационные войска в июле потеряли десятки тысяч военнослужащих, что стало самым высоким месячным показателем с начала 2026 года.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Потери врага в июле 2026 года
По данным Генштаба, в течение июля российские войска потеряли 42 860 военных.
Июль стал уже вторым месяцем подряд, когда потери РФ превысили показатель предыдущего месяца, а общее количество уничтоженного личного состава за семь месяцев 2026 года достигло 238 650 военных.
Генштаб также обнародовал ежемесячную статистику потерь российской армии:
- январь — 31 710 военных;
- февраль — 26 090;
- март — 31 960;
- апрель — 32 980;
- май — 33 760;
- июнь — 39 290;
- июль — 42 860.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News впервые озвучил оценку потерь сторон за время полномасштабной войны.
По его словам, общие потери российской армии составляют около 1,6 млн военных, из которых примерно 700 тыс. — погибшие.
В то же время президент сообщил, что потери Украины составляют около 50 тыс. погибших военнослужащих, 400 тыс. раненых, а также большое количество пропавших без вести.