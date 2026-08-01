Российские оккупационные войска в июле потеряли десятки тысяч военнослужащих, что стало самым высоким месячным показателем с начала 2026 года.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Потери врага в июле 2026 года

По данным Генштаба, в течение июля российские войска потеряли 42 860 военных.

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Июль стал уже вторым месяцем подряд, когда потери РФ превысили показатель предыдущего месяца, а общее количество уничтоженного личного состава за семь месяцев 2026 года достигло 238 650 военных.

Генштаб также обнародовал ежемесячную статистику потерь российской армии:

январь — 31 710 военных;

февраль — 26 090;

март — 31 960;

апрель — 32 980;

май — 33 760;

июнь — 39 290;

июль — 42 860.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News впервые озвучил оценку потерь сторон за время полномасштабной войны.

По его словам, общие потери российской армии составляют около 1,6 млн военных, из которых примерно 700 тыс. — погибшие.

В то же время президент сообщил, что потери Украины составляют около 50 тыс. погибших военнослужащих, 400 тыс. раненых, а также большое количество пропавших без вести.

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