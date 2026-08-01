Російські окупаційні війська у липні втратили десятки тисяч військовослужбовців, що стало найвищим місячним показником від початку 2026 року.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Втрати ворога у липні 2026

За даними Генштабу, протягом липня російські війська втратили 42 860 військових.

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Липень став уже другим поспіль місяцем, коли втрати РФ перевищили показник попереднього місяця, а загальна кількість ліквідованого особового складу за сім місяців 2026 року досягла 238 650 військових.

Генштаб також оприлюднив щомісячну статистику втрат російської армії:

січень — 31 710 військових;

лютий — 26 090;

березень — 31 960;

квітень — 32 980;

травень — 33 760;

червень — 39 290;

липень — 42 860.

Напередодні президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News уперше озвучив оцінку втрат сторін за час повномасштабної війни.

За його словами, загальні втрати російської армії становлять близько 1,6 млн військових, із яких приблизно 700 тис. — загиблі.

Водночас президент повідомив, що втрати України становлять близько 50 тис. загиблих військовослужбовців, 400 тис. поранених, а також є велика кількість зниклих безвісти.

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