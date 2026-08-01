Втрати армії РФ у липні стали найбільшими від початку 2026 року
- Генштаб повідомив про рекордні втрати РФ у липні 2026 року.
- За місяць російська армія втратила понад 40 тис. військових.
Російські окупаційні війська у липні втратили десятки тисяч військовослужбовців, що стало найвищим місячним показником від початку 2026 року.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Втрати ворога у липні 2026
За даними Генштабу, протягом липня російські війська втратили 42 860 військових.
Липень став уже другим поспіль місяцем, коли втрати РФ перевищили показник попереднього місяця, а загальна кількість ліквідованого особового складу за сім місяців 2026 року досягла 238 650 військових.
Генштаб також оприлюднив щомісячну статистику втрат російської армії:
- січень — 31 710 військових;
- лютий — 26 090;
- березень — 31 960;
- квітень — 32 980;
- травень — 33 760;
- червень — 39 290;
- липень — 42 860.
Напередодні президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News уперше озвучив оцінку втрат сторін за час повномасштабної війни.
За його словами, загальні втрати російської армії становлять близько 1,6 млн військових, із яких приблизно 700 тис. — загиблі.
Водночас президент повідомив, що втрати України становлять близько 50 тис. загиблих військовослужбовців, 400 тис. поранених, а також є велика кількість зниклих безвісти.