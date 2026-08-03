В Украине изменился порядок переоформления отсрочки от мобилизации. Теперь военнообязанные могут оформить отсрочку на новом законном основании, не теряя действующего на время рассмотрения заявления.

Соответствующие изменения приняли Кабинет Министров Украины, сообщили в Министерстве обороны.

Переоформление отсрочки от мобилизации в Украине: что изменилось

Теперь военнообязанный может переоформить действующую отсрочку на другое законное основание без риска потерять право на нее во время оформления.

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Как пояснили в Минобороны, это касается случаев, когда у человека возникло новое основание для отсрочки. Например, если военнообязанный имел отсрочку через обучение, но впоследствии в его семье родился третий ребенок.

Пока компетентные органы будут рассматривать заявление, действующая отсрочка остается действительной. Это означает, что в течение этого времени военнообязанные не могут мобилизовать.

Если новое основание подтвердят, предварительная отсрочка перестанет действовать только после внесения новой информации в государственный реестр Обериг.

В случае отказа в переоформлении действующая отсрочка будет сохранять силу до истечения срока ее действия.

Как переоформить отсрочку от мобилизации в Украине

Подать заявление на предоставление или переоформление отсрочки от мобилизации в Украине можно через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) с использованием приложения Дия.

По новым правилам, заявление должно быть рассмотрено в течение семи рабочих дней. Если для принятия решения потребуются дополнительные проверки, то максимальный срок рассмотрения будет составлять 15 рабочих дней.

После принятия положительного решения информацию о новом основании для отсрочки должны быть внесены в реестр Оберіг в течение одного дня.

В Министерстве обороны отмечают, что изменения призваны обеспечить непрерывность действия отсрочки и устранить ситуацию, когда военнообязанный мог остаться без законного права на отсрочку при ее переоформлении.

Ранее Факты ICTV писали, через сколько могут мобилизовать после увольнения по контракту.

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