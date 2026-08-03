Переоформление отсрочки от мобилизации в Украине: Кабмин изменил правила
- Кабмин разрешил переоформлять отсрочку без риска мобилизации.
- Действующая отсрочка будет действовать до внесения новой в реестр Обериг.
- Заявление через ЦНАП будет рассматриваться до 7, максимум до 15 рабочих дней.
В Украине изменился порядок переоформления отсрочки от мобилизации. Теперь военнообязанные могут оформить отсрочку на новом законном основании, не теряя действующего на время рассмотрения заявления.
Соответствующие изменения приняли Кабинет Министров Украины, сообщили в Министерстве обороны.
Переоформление отсрочки от мобилизации в Украине: что изменилось
Теперь военнообязанный может переоформить действующую отсрочку на другое законное основание без риска потерять право на нее во время оформления.
Как пояснили в Минобороны, это касается случаев, когда у человека возникло новое основание для отсрочки. Например, если военнообязанный имел отсрочку через обучение, но впоследствии в его семье родился третий ребенок.
Пока компетентные органы будут рассматривать заявление, действующая отсрочка остается действительной. Это означает, что в течение этого времени военнообязанные не могут мобилизовать.
Если новое основание подтвердят, предварительная отсрочка перестанет действовать только после внесения новой информации в государственный реестр Обериг.
В случае отказа в переоформлении действующая отсрочка будет сохранять силу до истечения срока ее действия.
Как переоформить отсрочку от мобилизации в Украине
Подать заявление на предоставление или переоформление отсрочки от мобилизации в Украине можно через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) с использованием приложения Дия.
По новым правилам, заявление должно быть рассмотрено в течение семи рабочих дней. Если для принятия решения потребуются дополнительные проверки, то максимальный срок рассмотрения будет составлять 15 рабочих дней.
После принятия положительного решения информацию о новом основании для отсрочки должны быть внесены в реестр Оберіг в течение одного дня.
В Министерстве обороны отмечают, что изменения призваны обеспечить непрерывность действия отсрочки и устранить ситуацию, когда военнообязанный мог остаться без законного права на отсрочку при ее переоформлении.
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