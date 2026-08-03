У ніч проти 3 серпня підрозділи Сил оборони уразили ремонтно-відновлювальну базу артилерійської бригади, місце підготовки ударних БпЛА, склади матеріально-технічних засобів та інші військові об’єкти російських окупаційних сил в поки що захопленому Криму й на території РФ.

Про це повідомив Генштаб Збройних сил України.

Сили оборони уразили військові об’єкти в Криму та РФ

Зокрема, уражено склад матеріально-технічних засобів і ремонтно-відновлювальну базу артилерійської бригади в районі Нового Життя у Криму.

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– Об’єкт використовується для зберігання озброєння, запасних частин, матеріально-технічних засобів, ремонту й відновлення артилерійського озброєння та військової техніки, що забезпечує підтримання боєздатності підрозділів противника, – йдеться у повідомленні.

Сили оборони також завдали удару по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА в районі Навлі Брянської області РФ.

Були уражені склади матеріально-технічних засобів ворога у районах Окунівки та Наумівки в Криму, склад паливно-мастильних матеріалів у районі Октябрського Бєлгородської області РФ та комунікаційний вузол у районі Артемівки в окупованому Криму.

Нагадаємо, військові спецпідрозділу ГУР Міноборони Group 13 під час проведення спецоперації уразили в Криму машину управління зі складу комплексу РЛС Podlet та ворожу систему розпізнавання “свій-чужий” — радіолокаційний запитувач (РЛЗ) Пароль-4.

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