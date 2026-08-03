Зеленский анонсировал расширение локализации производства западного оружия
- Владимир Зеленский сообщил об укреплении оборонного сотрудничества с международными партнерами.
- Украина координирует с США и Европой новые пакеты поддержки для ПВО.
- Президент анонсировал расширение локализации производства западного вооружения.
Президент Владимир Зеленский заявил о дальнейшем укреплении оборонного сотрудничества Украины с международными партнерами, в частности в вопросах усиления ПВО, локализации производства западного вооружения и реализации совместных проектов с США.
Об этом глава государства сообщил после доклада заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы о выполнении договоренностей с партнерами в сфере обороны.
Зеленский об укреплении сотрудничества в сфере обороны
По словам президента, ежедневно продолжается координация с США и европейскими странами для обеспечения Украины дополнительными пакетами поддержки в сфере ПВО.
– Работаем с американской стороной и партнерами в Европе, чтобы получить необходимые пакеты поддержки для Украины. Это непросто, но рассчитываем, что результат будет. Ракеты для ПВО нужны в наших пусковых установках, а не на складах где-то далеко от реальных угроз, – подчеркнул Зеленский.
Президент сообщил о подготовке к значительному расширению локализации производства необходимых для Украины видов западного вооружения.
Он отметил, что эта работа осуществляется совместно с европейскими партнерами, которые готовы поддерживать украинский оборонно-промышленный комплекс путем совместного производства.
Зеленский рассказал о результатах недавнего визита украинской делегации в США.
По его словам, во время переговоров были достигнуты договоренности относительно нескольких специальных форматов применения ракетных систем, а также расширения сотрудничества между украинскими и американскими оборонными компаниями.
В настоящее время продолжается подготовка необходимых документов и координация между предприятиями.
Ответственным за это направление назначен Павел Палиса, который будет работать совместно с Минобороны Украины, американской стороной и украинскими производителями.
Президент убежден, что реализация достигнутых договоренностей усилит оборонные возможности Украины и обеспечит украинских военных дополнительными средствами для борьбы с российской агрессией.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил о развитии международного проекта FREYJA, который должен стать новой европейской системой противоракетной обороны.