Президент Владимир Зеленский заявил о дальнейшем укреплении оборонного сотрудничества Украины с международными партнерами, в частности в вопросах усиления ПВО, локализации производства западного вооружения и реализации совместных проектов с США.

Об этом глава государства сообщил после доклада заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы о выполнении договоренностей с партнерами в сфере обороны.

Зеленский об укреплении сотрудничества в сфере обороны

По словам президента, ежедневно продолжается координация с США и европейскими странами для обеспечения Украины дополнительными пакетами поддержки в сфере ПВО.

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– Работаем с американской стороной и партнерами в Европе, чтобы получить необходимые пакеты поддержки для Украины. Это непросто, но рассчитываем, что результат будет. Ракеты для ПВО нужны в наших пусковых установках, а не на складах где-то далеко от реальных угроз, – подчеркнул Зеленский.

Президент сообщил о подготовке к значительному расширению локализации производства необходимых для Украины видов западного вооружения.

Он отметил, что эта работа осуществляется совместно с европейскими партнерами, которые готовы поддерживать украинский оборонно-промышленный комплекс путем совместного производства.

Зеленский рассказал о результатах недавнего визита украинской делегации в США.

По его словам, во время переговоров были достигнуты договоренности относительно нескольких специальных форматов применения ракетных систем, а также расширения сотрудничества между украинскими и американскими оборонными компаниями.

В настоящее время продолжается подготовка необходимых документов и координация между предприятиями.

Ответственным за это направление назначен Павел Палиса, который будет работать совместно с Минобороны Украины, американской стороной и украинскими производителями.

Президент убежден, что реализация достигнутых договоренностей усилит оборонные возможности Украины и обеспечит украинских военных дополнительными средствами для борьбы с российской агрессией.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о развитии международного проекта FREYJA, который должен стать новой европейской системой противоракетной обороны.

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