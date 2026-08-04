З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну правоохоронці зафіксували понад 16 тис. кримінальних проваджень щодо атак російських дронів малого радіуса дії на цивільних.

Це є тактикою терору, яку цілеспрямовано застосовує ворог проти мирного населення, заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Росіяни дистанційно вбивають цивільних дронами

– Сьогодні вранці на звичайному ринку в Херсоні російський дрон атакував 52-річного продавця. Дрон кружляв. Вичікував. І вдарив. Не по військовому об’єкту. Не по техніці. По цивільній людині, яка не мала жодного стосунку до армії, – повідомив генпрокурор у вівторок, 4 серпня.

За його словами, чоловік дістав вибухову травму, контузію та осколкові поранення. Йому надали медичну допомогу. За фактом воєнного злочину розпочато досудове розслідування.

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Кравченко наголосив, що це “не поодинокий випадок жорстокості окремого оператора ЗС РФ”.

– Дистанційні вбивства мирного населення за допомогою FPV-дронів стали методом терору на прифронтових територіях. Порушення та нехтування всіма нормами міжнародного гуманітарного права Росія вчиняє системно, свідомо та показово, – зазначив генпрокурор.

Він повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 16 тис. кримінальних проваджень за фактами атак дронів малого радіуса дії по цивільних.

Найбільшу кількість таких злочинів зафіксовано на Херсонщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.

За даними генпрокурора, у 2022–2023 роках зафіксовано 187 таких злочинів. У 2024 році їхня кількість зросла у 14 разів – до 2 685. У 2025 році цей показник збільшився ще майже втричі – до 7 787.

– Це не випадковість і не “побічний ефект” бойових дій. Це обрана тактика російських злочинців, яка триває досі. З початку 2026 року вже зафіксовано 2 614 таких злочинів, – зауважив Кравченко.

Генпрокурор уточнив, що внаслідок таких злочинів РФ постраждали майже 7 тис. людей, серед них – 179 дітей. Загинули 967 осіб, у тому числі 10 дітей.

Ворог полює на медиків, рятувальників та поліцейських

За словами Кравченка, російські військові особливо прицільно полюють на медичних працівників, рятувальників, поліцейських, журналістів, комунальників і представників гуманітарних місій.

Зафіксовано 43 випадки застосування російськими операторами БпЛА тактики подвійного удару.

– Після першої атаки вони чекали, поки до постраждалих прибудуть на допомогу інші люди, та завдавали повторного удару, – розповів Кравченко.

Він запевнив, що кожен такий удар документують правоохоронці. Їхнє завдання – встановити оператора, підрозділ і весь ланцюг командування. У низці кримінальних проваджень імена причетних уже відомі.

– Відповідальність за ці злочини – це не питання “якщо”, а питання “коли”. Вона буде невідворотною, – додав Кравченко.

За його словами, міжнародні партнери України запроваджують персональні санкції проти причетних до катувань і вбивств українських військовополонених та цивільних, а ще вводять заборону на в’їзд для всіх, хто воював проти України у складі ЗС РФ.

– Кожен відповідальний постане перед судом і відчуватиме дію міжнародного правосуддя, – резюмував генпрокурор.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував атаку російського дрона на цивільного чоловіка в Херсоні, що сталася вранці 4 серпня.

Він наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію через знущання з цивільного населення.

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