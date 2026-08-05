Україна разом із європейськими партнерами працює над створенням нового комплексу протиповітряної та протиракетної оборони Freyja, який здатний перехоплювати балістичні ракети.

Розробники розраховують, що система стане дешевшою за американський Patriot, а її архітектура дозволить швидко модернізувати окремі компоненти без створення нового комплексу.

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Коли ППО Freyja зможе перехоплювати балістичні ракети

Українська компанія Fire Point планує провести перше успішне перехоплення балістичної ракети вже до середини 2027 року.

Генеральна директорка Fire Point Ірина Терех повідомила Reuters, що зараз проєкт перейшов до найскладнішої стадії розробки. За її словами, компанія вже практично завершила ключові домовленості з європейськими партнерами й зараз інтегрує всі елементи майбутнього комплексу в єдину систему.

Як пояснила Терех, сьогодні триває поєднання ракети-перехоплювача FP-7.X із радарами спостереження, радарами супроводу цілей та головками самонаведення. Саме цей етап вона назвала найінтенсивнішим за весь час роботи над проєктом.

До консорціуму вже долучилися 13 європейських промислових партнерів.

Співвласник Fire Point Денис Штілерман також повідомив, що проєкт реалізують у співпраці з Німеччиною, Францією та Норвегією.

За словами Штілермана, протиракетний щит FREYJA створюється в межах міжурядових домовленостей, які дають змогу різним виробникам відповідати за окремі компоненти системи, а фінансування забезпечують самі компанії-учасники.

ППО FREYJA: що відомо про новий комплекс

У Fire Point наголошують, що компанія не займається лише створенням ракети. Вона є головним розробником та інтегратором усього комплексу FREYJA.

Українська сторона відповідає за:

розробку ракети-перехоплювача FP-7;

створення пускових установок;

інтеграцію всіх компонентів у єдиний комплекс ППО/ПРО.

Інші елементи системи виготовляють міжнародні партнери. Зокрема, командний центр створює норвезька компанія Kongsberg, а німецька Diehl Defence веде переговори щодо постачання систем наведення для ракети.

Розробники також зазначають, що Freyja матиме відкриту архітектуру. Це означає, що окремі компоненти можна буде замінювати або модернізувати без повної заміни всієї системи, що значно спрощує її подальший розвиток.

FREYJA: характеристики

Основою нового комплексу стане ракета-перехоплювач FP-7, виготовлена з композитних матеріалів. Саме вона має забезпечувати перехоплення балістичних цілей.

Характеристики ракети FP-7 для ППО FREYJA:

дальність ураження: до 200 км;

максимальна швидкість: 1 500 м/с;

середня швидкість польоту: 800 м/с;

бойова частина: 150 кг;

максимальний час польоту: 250 секунд;

допустиме відхилення від цілі: 14 метрів;

довжина ракети: 7,25 м;

діаметр ракети: 1,15 м;

діаметр фюзеляжу: 0,53 м.

FP-7 оснащується напівактивною інфрачервоною головкою самонаведення, яку планують створювати у співпраці з німецькою компанією Diehl Defence, відомою також як виробник систем IRIS-T.

ППО Freyja: характеристики системи та чим відрізняється від Patriot

Однією з головних переваг нового комплексу розробники називають його вартість.

За словами Ірини Терех, ціна одного перехоплювача має становити менше €1 млн, що приблизно у 4-6 разів дешевше, ніж ракети для американського комплексу Patriot.

Ба більше, у Fire Point зазначають, що команда намагається реалізувати проєкт, на який у світі зазвичай витрачають десятиліття, лише за кілька років. Наразі вже проведено щонайменше п’ять випробувань ракети-перехоплювача.

Розробники наголошують, що Freyja створюється не лише для боротьби з балістичними ракетами. Комплекс матиме універсальне призначення та виконуватиме функції як протиповітряної, так і протиракетної оборони. Однак саме можливість ефективного перехоплення балістичних цілей у Fire Point називають його головною особливістю.

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