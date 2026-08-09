Реальний стан подій: у Fire Point озвучили терміни запуску антибалістичного комплексу
- Fire Point планує повноцінний запуск антибалістичного комплексу Freyja в середині 2027 року, а не “до кінця місяця”, як писали окремі медіа.
- Денис Штілерман заявив, що компанія завершила перший кластер робіт з інтеграції компонентів, але попереду ще важливий та великий етап.
- Раніше Fire Point деталізувала проєкт Freyja та перехоплювач FP-7.x, який має стати частиною майбутньої системи протиракетної оборони.
Українська оборонна компанія Fire Point планує повноцінний запуск антибалістичного перехоплювача в середині 2027 року, повідомив головний конструктор і співвласник компанії Денис Штілерман.
Fire Point планує запустити виробництво антибалістичного комплексу в середині 2027 року
Головний конструктор і співвласник компанії Денис Штілерман спростував інформацію, яку поширили окремі українські ЗМІ, про нібито можливість “закрити небо над Україною до кінця місяця”.
За словами Штілермана, Fire Point таких заяв не робила, а оприлюднені повідомлення не відповідають дійсності.
Як зазначив представник компанії, наразі в межах проєкту Freyja завершено перший кластер робіт з інтеграції компонентів.
Наступним етапом має стати об’єднання всіх складових у єдиний антибалістичний комплекс. Після цього система повинна пройти повний цикл випробувань, під час яких має підтвердити здатність перехоплювати балістичні цілі.
– Попереду великий і технологічно складний етап – об’єднання всіх компонентів у єдиний комплекс. Після цього система має пройти повний цикл випробувань і підтвердити здатність перехоплювати балістичні цілі, – написав він у соцмережі X.
За планами Fire Point, завершення цих робіт і повноцінний запуск комплексу очікуються в середині 2027 року.