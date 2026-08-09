Українська оборонна компанія Fire Point планує повноцінний запуск антибалістичного перехоплювача в середині 2027 року, повідомив головний конструктор і співвласник компанії Денис Штілерман.

Fire Point планує запустити виробництво антибалістичного комплексу в середині 2027 року

Головний конструктор і співвласник компанії Денис Штілерман спростував інформацію, яку поширили окремі українські ЗМІ, про нібито можливість “закрити небо над Україною до кінця місяця”.

За словами Штілермана, Fire Point таких заяв не робила, а оприлюднені повідомлення не відповідають дійсності.

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Як зазначив представник компанії, наразі в межах проєкту Freyja завершено перший кластер робіт з інтеграції компонентів.

Наступним етапом має стати об’єднання всіх складових у єдиний антибалістичний комплекс. Після цього система повинна пройти повний цикл випробувань, під час яких має підтвердити здатність перехоплювати балістичні цілі.

– Попереду великий і технологічно складний етап – об’єднання всіх компонентів у єдиний комплекс. Після цього система має пройти повний цикл випробувань і підтвердити здатність перехоплювати балістичні цілі, – написав він у соцмережі X.

За планами Fire Point, завершення цих робіт і повноцінний запуск комплексу очікуються в середині 2027 року.

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