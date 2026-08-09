Росія масовано атакувала активи Групи Нафтогаз на Сході, Заході та в Центральній Україні.

РФ атакувала групу об’єктів Нафтогазу по всій країні

Як повідомляє Нафтогаз Група, Росія продовжує посилювати атаки на підприємства Групи Нафтогаз у різних регіонах країни.

– Останніми днями інтенсивність атак на нафтогазову інфраструктуру суттєво зросла. Мета ворога очевидна — завдати максимальної шкоди українському видобутку та критичній інфраструктурі, аби ускладнити підготовку країни до опалювального сезону. Наш безумовний пріоритет — життя і безпека людей. Водночас ми продовжуємо працювати та відновлювати пошкоджені об’єкти навіть у цих надзвичайно складних умовах, — наголосив в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

У ніч на 9 серпня під масованим ударом опинилися видобувні активи Укрнафти та буровий майданчик компанії. Для атаки на видобувну інфраструктуру ворог застосував десятки ударних дронів.

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Унаслідок обстрілу зафіксовано значні руйнування, частину обладнання пошкоджено та виведено з ладу. Роботу одного з активів довелося зупинити.

Завдяки дотриманню заходів безпеки працівники атакованих об’єктів не постраждали.

Також 7 та 8 серпня російські дрони атакували сім автозаправних комплексів мережі UKRNAFTA у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

На жаль, унаслідок одного з ударів постраждав працівник АЗК. Наразі він перебуває в лікарні та отримує всю необхідну медичну допомогу.

Крім того, 8 серпня реактивні дрони атакували виробничі об’єкти Нафтогазу в центральній частині України. На момент удару персонал перебував в укритті. Об’єкт зазнав серйозних руйнувань.

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