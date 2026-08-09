Є бачення щодо фінансування Сил оборони на 2027 рік — Корецький
- Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд уже сформував бачення фінансування Сил оборони на 2027 рік.
- На нараді з представниками РНБО, Мінфіну, Міноборони, СЗР та МВС обговорили актуалізовані потреби Сил оборони до кінця 2026 року.
- За словами Корецького, усі внутрішні податкові надходження й надалі спрямовуються на сектор безпеки й оборони, а додатковий ресурс шукатимуть із залученням міжнародних партнерів.
Уже зараз сформовано бачення фінансування Сил оборони на наступний рік, премʼєр-міністр Сергій Корецький.
Корецький про фінансування Сил оборони на 2027 рік
Як повідомив Сергій Корецький у Telegram, сьогодні пройшла окрема нарада з секретарем РНБО, міністром фінансів, виконуючим обов’язки міністра оборони, головою Служби зовнішньої розвідки та міністром внутрішніх справ.
Під час неї присутні обговорили реальну актуалізовану потребу у фінансуванні Сил оборони до кінця цього року. За його словами, Уряд і безпосередньо Міністерство фінансів працюють над тим, щоб повністю забезпечити всі необхідні видатки.
– Усі внутрішні податкові надходження, як і раніше, спрямовуються на потреби сектору безпеки й оборони. Уряд працюватиме над пошуком додаткового ресурсу, зокрема із залученням допомоги наших міжнародних партнерів, – повідомив він у Telegram.
Також він зауважив, що вже зараз сформовано бачення фінансування Сил оборони на наступний рік.
– Працюємо над комплексним формуванням Бюджету 2027, – зауважив Корецький.
До речі, 6 липня Кабмін розподілив 8,3 млрд грн із резерву бюджету-2026 для сектору безпеки й оборони.
Фінансування отримають СБУ, ГУР Міноборони, Служба зовнішньої розвідки, УДО та Держспецзв’язку.