Уже зараз сформовано бачення фінансування Сил оборони на наступний рік, премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Корецький про фінансування Сил оборони на 2027 рік

Як повідомив Сергій Корецький у Telegram, сьогодні пройшла окрема нарада з секретарем РНБО, міністром фінансів, виконуючим обов’язки міністра оборони, головою Служби зовнішньої розвідки та міністром внутрішніх справ.

Під час неї присутні обговорили реальну актуалізовану потребу у фінансуванні Сил оборони до кінця цього року. За його словами, Уряд і безпосередньо Міністерство фінансів працюють над тим, щоб повністю забезпечити всі необхідні видатки.

Зараз дивляться

– Усі внутрішні податкові надходження, як і раніше, спрямовуються на потреби сектору безпеки й оборони. Уряд працюватиме над пошуком додаткового ресурсу, зокрема із залученням допомоги наших міжнародних партнерів, – повідомив він у Telegram.

Також він зауважив, що вже зараз сформовано бачення фінансування Сил оборони на наступний рік.

– Працюємо над комплексним формуванням Бюджету 2027, – зауважив Корецький.

До речі, 6 липня Кабмін розподілив 8,3 млрд грн із резерву бюджету-2026 для сектору безпеки й оборони.

Фінансування отримають СБУ, ГУР Міноборони, Служба зовнішньої розвідки, УДО та Держспецзв’язку.

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