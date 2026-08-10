Уровень коррупции в Украине остается неизменным, а масштабы коррупции на высшем уровне даже растут. В то же время антикоррупционные органы до сих пор не обладают рядом необходимых полномочий и инструментов для эффективной работы.

Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко во время брифинга, посвященного результатам работы НАБУ и САП в первом полугодии 2026 года.

Что происходит с коррупцией в Украине

– Коррупция в Украине не уменьшается. Она остается на одном и том же уровне. А если говорить о коррупции на высшем уровне, то она даже растет, – сказал руководитель САП.

Он подчеркнул, что среди проблем остается отсутствие экспертного учреждения, а также нерешенный вопрос так называемых поправок Лозового.

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По оценке Клименко, они могут создавать возможности для закрытия уголовных производств по формальным основаниям.

Отдельно руководитель САП обратил внимание на полномочия прокуратуры в отношении расследований в отношении народных депутатов.

В настоящее время САП не может самостоятельно возбуждать такие расследования и согласовывать отдельные следственные и негласные следственные действия в отношении нардепов.

Клименко считает, что антикоррупционные органы не должны зависеть от решений должностных лиц, не входящих в антикоррупционную инфраструктуру.

Еще одной проблемой руководитель САП назвал экстрадицию подозреваемых и необходимость создания совместных следственных групп с другими странами.

По его словам, современные коррупционные схемы все чаще выходят за пределы Украины и охватывают сразу несколько юрисдикций.

В качестве примера Клименко привел дело Мидас, в котором, по его словам, для легализации средств использовалось большое количество юрисдикций.

В САП считают, что создание международных следственных групп позволило бы быстрее получать доказательства и обмениваться информацией с правоохранительными органами других государств.

Что предлагают изменить в работе НАБУ и САП

Директор НАБУ Семен Кривонос также заявил о необходимости укрепления институционального потенциала антикоррупционных органов.

Среди приоритетных изменений он назвал создание экспертного учреждения, введение автономного прослушивания, внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс и укрепление кадрового потенциала САП.

По словам Кривоноса, реализация этих изменений требует поддержки со стороны СМИ, гражданского общества и международных партнеров.

Клименко добавил к этому необходимость отмены поправок Лозового и расширения полномочий САП в расследованиях в отношении народных депутатов.

Он также подчеркнул важность международного сотрудничества по делам, касающимся транснациональной коррупции.

Кривонос отметил, что актуальность реформирования антикоррупционной инфраструктуры связана также с продвижением Украины в Европейский Союз.

Напомним, НАБУ и САП раскрыли схему хищения донорских средств, предназначенных для поддержки Украины.

По данным следствия, через подконтрольную общественную организацию было отмыто более 37 млн грн.

Подозрения были предъявлены четырем лицам, среди которых бывший госсекретарь МИД и действующий дипломат.

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