Рівень корупції в Україні залишається незмінним, а масштаби топкорупції навіть зростають. Водночас антикорупційні органи досі не мають низки необхідних повноважень та інструментів для ефективної роботи.

Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко під час брифінгу щодо результатів роботи НАБУ і САП у першому півріччі 2026 року.

Що відбувається з корупцією в Україні

– Корупція в Україні не зменшується. Вона залишається на одному і тому самому рівні. Або якщо говорити про топкорупцію, то вона навіть зростає, – сказав керівник САП.

Він наголосив, що серед проблем залишається відсутність експертної установи, а також невирішене питання так званих правок Лозового.

Зараз дивляться

За оцінкою Клименка, вони можуть створювати можливості для закриття кримінальних проваджень із формальних підстав.

Окремо керівник САП звернув увагу на повноваження прокуратури щодо розслідувань стосовно народних депутатів.

Наразі САП не може самостійно розпочинати такі розслідування та погоджувати окремі слідчі й негласні слідчі дії щодо нардепів.

Клименко вважає, що антикорупційні органи не повинні залежати від рішень посадовців, які не належать до антикорупційної інфраструктури.

Ще однією проблемою керівник САП назвав екстрадицію підозрюваних та необхідність створення спільних слідчих груп з іншими країнами.

За його словами, сучасні корупційні схеми дедалі частіше виходять за межі України та охоплюють одразу кілька юрисдикцій.

Як приклад Клименко навів справу Мідас, у якій, за його словами, для легалізації коштів використовувалася велика кількість юрисдикцій.

У САП вважають, що створення міжнародних слідчих груп дозволило б швидше отримувати докази та обмінюватися інформацією з правоохоронними органами інших держав.

Що пропонують змінити в роботі НАБУ і САП

Директор НАБУ Семен Кривонос також заявив про необхідність посилення інституційної спроможності антикорупційних органів.

Серед пріоритетних змін він назвав створення експертної установи, запровадження автономного прослуховування, внесення змін до Кримінального процесуального кодексу та посилення кадрової спроможності САП.

За словами Кривоноса, реалізація цих змін потребує підтримки медіа, громадянського суспільства та міжнародних партнерів.

Клименко додав до цього необхідність скасування правок Лозового та розширення повноважень САП у розслідуваннях щодо народних депутатів.

Він також наголосив на важливості міжнародної співпраці у справах, які стосуються транснаціональної корупції.

Кривонос зазначив, що нагальність реформування антикорупційної інфраструктури пов’язана також із рухом України до Європейського Союзу.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили схему розкрадання донорських коштів, призначених для підтримки України.

За даними слідства, через підконтрольну ГО легалізували понад 37 млн грн.

Підозри отримали чотири особи, серед яких колишній держсекретар МЗС та чинний дипломат.

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