Росія вкотре відмовилася запросити спостерігачів ОБСЄ для моніторингу майбутніх виборів до Держдуми.

У Міністерстві закордонних справ України назвали це порушенням міжнародних зобов’язань Москви.

ОБСЄ та вибори до Держдуми

Відповідно до Копенгагенського документа ОБСЄ 1990 року, держави-учасниці взяли на себе зобов’язання забезпечувати міжнародне спостереження під час виборчих процесів.

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Вибори до Державної Думи стануть уже третім поспіль загальнонаціональним виборчим процесом, який проходитиме без спостерігачів ОБСЄ. У МЗС України наголошують, що це позбавляє російських громадян та міжнародну спільноту можливості отримати об’єктивну оцінку виборів.

У МЗС зазначили, що голосування відбуватиметься на тлі системного обмеження політичної конкуренції, тиску на незалежні медіа та громадянське суспільство, а також придушення незалежного спостереження за виборами.

Вибори на окупованих територіях

Водночас у Києві наголошують, що проблема виходить далеко за межі РФ.

МЗС наголошує, що Москва намагається використати вибори як інструмент легітимізації окупації та спроби анексії українських територій.

Особливе занепокоєння викликають плани РФ включити тимчасово окуповані території України до російської виборчої системи. Йдеться, зокрема, про створення там виборчих округів, організацію голосування та включення його результатів до загальноросійського підрахунку.

МЗС наголошує, що такі дії суперечать Статуту ООН, Гельсінському заключному акту, нормам міжнародного гуманітарного права та відповідним резолюціям Генеральної Асамблеї ООН.

У відомстві також послалися на позицію БДІПЛ (Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини) та Парламентської асамблеї ОБСЄ, які наголошують на незаконності проведення Росією виборів на тимчасово окупованій території України.

Україна не визнає результати голосування

У МЗС України заявили, що Київ не визнаватиме ані результати такого голосування, ані рішення окупаційних виборчих комісій, ані мандати осіб, яких Москва може оголосити обраними від українських територій.

При цьому включення голосів із тимчасово окупованих територій до загального підрахунку не матиме юридичної сили та не створюватиме жодних правових наслідків.

Окремо в МЗС України наголосили, що в умовах окупації, репресій, примусової паспортизації таке голосування не може вважатися вільним волевиявленням.

МЗС України закликає іноземні держави та організації заздалегідь підтвердити невизнання будь-якого голосування та його результатів на тимчасово окупованих територіях України.

Крім того, партнерам рекомендують не направляти туди представників або так званих міжнародних спостерігачів, не визнавати мандати осіб, які заявлятимуть про представництво українських територій, і не допускати їхньої легітимізації на міжнародних парламентських майданчиках.

МЗС України закликало запровадити персональні санкції проти людей, які свідомо братимуть участь у підготовці, організації, проведенні незаконного голосування.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала матеріали, які показують внутрішню ситуацію в РФ, зокрема оцінки рівня підтримки Путіна та ступеня суспільного невдоволення.

Джерело : МЗС

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