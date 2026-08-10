В Росії зростає кількість людей, які б хотіли завершення війни – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що в Росії зростає кількість людей, які хочуть завершення війни.
- За його словами, в РФ більше немає безпечного стратегічного тилу.
- Росія отримала від КНДР додаткові балістичні ракети.
У Росії збільшується кількість людей, які виступають за завершення війни. Ця тенденція має посилюватися.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 10 серпня.
Все більше росіян хочуть завершення війни
– У нас є дані внутрішніх опитувань у Росії, що вже зараз там зростає кількість людей, які хотіли б завершення війни. І це має бути ще відчутніше. Так, щоб Путін і його адміністрація, і його ефесбешники, і всі інші в державі-агресорці однаково розуміли, що немає іншої альтернативи, крім миру, – сказав він.
Зеленський зазначив, що вперше в історії РФ її громадяни не мають безпечного стратегічного тилу.
– І це вперше вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї, – зазначив Зеленський.
Росія отримала від КНДР балістичні ракети
За словами президента, Росія отримала від Північної Кореї додаткові балістичні ракети.
Зеленський зауважив, що використання північнокорейського озброєння у війні дає Пхеньяну можливість удосконалювати ракети та здобувати бойовий досвід.
Це створює додаткові ризики для Японії, Південної Кореї, Філіппін та інших країн регіону.
– Зараз готуються розмістити на своїй території ще додатковий контингент корейців. Отримали, уявіть собі, додаткову балістику від Північної Кореї. І кожен у світі має розуміти, що це означає. Це не тільки про життя людей в Україні, не тільки про загрози саме нам, – наголосив він.
Раніше Володимир Зеленський говорив, що Росія ухвалила рішення розмістити на своїй території від 30 до 50 тис. громадян Північної Кореї.
За словами президента, спочатку в Росії перебували сотні представників КНДР. Згодом їхня кількість зросла до тисяч.