У Росії збільшується кількість людей, які виступають за завершення війни. Ця тенденція має посилюватися.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 10 серпня.

Все більше росіян хочуть завершення війни

– У нас є дані внутрішніх опитувань у Росії, що вже зараз там зростає кількість людей, які хотіли б завершення війни. І це має бути ще відчутніше. Так, щоб Путін і його адміністрація, і його ефесбешники, і всі інші в державі-агресорці однаково розуміли, що немає іншої альтернативи, крім миру, – сказав він.

Зеленський зазначив, що вперше в історії РФ її громадяни не мають безпечного стратегічного тилу.

Зараз дивляться

– І це вперше вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї, – зазначив Зеленський.

Росія отримала від КНДР балістичні ракети

За словами президента, Росія отримала від Північної Кореї додаткові балістичні ракети.

Зеленський зауважив, що використання північнокорейського озброєння у війні дає Пхеньяну можливість удосконалювати ракети та здобувати бойовий досвід.

Це створює додаткові ризики для Японії, Південної Кореї, Філіппін та інших країн регіону.

– Зараз готуються розмістити на своїй території ще додатковий контингент корейців. Отримали, уявіть собі, додаткову балістику від Північної Кореї. І кожен у світі має розуміти, що це означає. Це не тільки про життя людей в Україні, не тільки про загрози саме нам, – наголосив він.

Раніше Володимир Зеленський говорив, що Росія ухвалила рішення розмістити на своїй території від 30 до 50 тис. громадян Північної Кореї.

За словами президента, спочатку в Росії перебували сотні представників КНДР. Згодом їхня кількість зросла до тисяч.

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