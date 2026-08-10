Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Украины изменил меру пресечения для бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака, подозреваемого в деле о легализации 460 млн грн во время строительства элитных коттеджей под Киевом.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Мера пресечения для Ермака: что изменилось

По информации САП, следственный судья ВАКС расширил возможности для передвижения подозреваемого рядом областей Украины.

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В частности, Ермак сможет ездить по Киеву и области, а также в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях с возможностью транзита через другие регионы без разрешения детектива, прокурора и суда.

Соответствующее решение пересмотрели после ходатайства стороны защиты, которая объясняла необходимость выезда экс-руководителя Офиса президента его участием в проекте по оказанию правовой помощи военнослужащим.

Там объяснили, что накануне в САП и НАБУ одномоментно поступил ряд схожих по содержанию писем командиров воинских частей в интересах подозреваемого.

В то же время прокурор возражал против удовлетворения ходатайства. В САП обратили внимание, что ранее избранная мера пресечения не препятствовала реализации проекта, поскольку там Ермак выполняет роль руководителя, а не адвоката, который непосредственно оказывает правовую помощь.

Кроме этого, защита экс-руководителя Офиса президента просила снять с Ермака обязанность носить электронное средство контроля. Однако следственный судья ВАКС отказал в этом.

Как сообщалось, Ермака подозревают по делу о легализации 460 млн грн при строительстве элитных коттеджей в Киевской области.

Ранее Факты ICTV писали биографию и факты из жизни Андрея Ермака – одного из фигурантов по делу Мидас, которое ведут НАБУ и САП.

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