Єрмаку пом’якшили запобіжний захід, але залишили електронний браслет
- ВАКС пом'якшив запобіжний захід екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, дозволивши йому вільно пересуватися Києвом та ще сімома областями України.
- Водночас ВАКС залишив у силі обов'язок підозрюваного носити електронний браслет.
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду України змінив запобіжний захід для колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, якого підозрюють у причетності до легалізації 460 млн грн під час будівництва елітних котеджів під Києвом.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Запобіжний захід для Єрмака: що змінилося
За інформацією САП, слідчий суддя ВАКС розширив можливості для пересування підозрюваного низкою областей України.
Зокрема, Єрмак зможе їздити по Києву та області, а також у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях з можливістю транзиту через інші регіони без дозволу детектива, прокурора та суду.
Відповідне рішення переглянули після клопотання сторони захисту, яка пояснювала необхідність виїзду екскерівника Офісу президента через його участь у проєкті з надання правової допомоги військовослужбовцям.
Там пояснили, що напередодні до САП та НАБУ одномоментно надійшла низка схожих за змістом листів командирів військових частин в інтересах підозрюваного.
Водночас прокурор заперечував проти задоволення клопотання. У САП звернули увагу, що раніше обраний запобіжний захід не перешкоджав у реалізації проєкту, оскільки там Єрмак виконує роль керівника, а не адвоката, який безпосередньо надає правову допомогу.
Крім цього, захист екскерівника Офісу президента просив зняти з Єрмака обов’язок носити електронний засіб контролю. Проте слідчий суддя ВАКС відмовив у цьому.
Як повідомлялося, Єрмака підозрюють у справі про легалізацію 460 млн грн під час будівництва елітних котеджів у Київській області.
Раніше Факти ICTV писали біографію та факти із життя Андрія Єрмака – одного із фігурантів у справі Мідас, яку ведуть НАБУ і САП.