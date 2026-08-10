Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду України змінив запобіжний захід для колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, якого підозрюють у причетності до легалізації 460 млн грн під час будівництва елітних котеджів під Києвом.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Запобіжний захід для Єрмака: що змінилося

За інформацією САП, слідчий суддя ВАКС розширив можливості для пересування підозрюваного низкою областей України.

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Зокрема, Єрмак зможе їздити по Києву та області, а також у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях з можливістю транзиту через інші регіони без дозволу детектива, прокурора та суду.

Відповідне рішення переглянули після клопотання сторони захисту, яка пояснювала необхідність виїзду екскерівника Офісу президента через його участь у проєкті з надання правової допомоги військовослужбовцям.

Там пояснили, що напередодні до САП та НАБУ одномоментно надійшла низка схожих за змістом листів командирів військових частин в інтересах підозрюваного.

Водночас прокурор заперечував проти задоволення клопотання. У САП звернули увагу, що раніше обраний запобіжний захід не перешкоджав у реалізації проєкту, оскільки там Єрмак виконує роль керівника, а не адвоката, який безпосередньо надає правову допомогу.

Крім цього, захист екскерівника Офісу президента просив зняти з Єрмака обов’язок носити електронний засіб контролю. Проте слідчий суддя ВАКС відмовив у цьому.

Як повідомлялося, Єрмака підозрюють у справі про легалізацію 460 млн грн під час будівництва елітних котеджів у Київській області.

Раніше Факти ICTV писали біографію та факти із життя Андрія Єрмака – одного із фігурантів у справі Мідас, яку ведуть НАБУ і САП.

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