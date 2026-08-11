Тривалий страховий стаж впливає не лише на право людини отримувати пенсію, а й на її розмір. Якщо пенсіонер має більше років страхового стажу, ніж передбачено законом, за кожен додатковий рік йому належить доплата. Однак її розмір залежить від кількох чинників, зокрема від виду пенсії та того, працює людина чи вже ні.

Коли проводиться перерахунок пенсій за понаднормовий стаж та скільки можна отримати, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Хто отримує доплату за понаднормовий стаж у 2026 році

Правила визначені статтею 28 закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Зараз дивляться

Коли буде доплата за понаднормовий стаж:

Для пенсіонерів, яким пенсію призначили після 1 жовтня 2011 року, понаднормовим вважається стаж понад 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

Якщо пенсію було призначено до жовтня 20211 року і людина не переходила на інший її вид, застосовуються попередні нормативи, а саме понад 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

У ПФУ розповіли, що у 2026 році за кожен повний рік понад встановлену норму передбачена доплата у розмірі 1% від розміру пенсії, але в межах, визначених законом.

Доплата до пенсії за понаднормовий стаж: розмір

У 2026 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 595 грн. Саме від цього показника залежить максимальна сума доплати за один рік понаднормового стажу.

Один рік понад норму може додати до пенсії не більше 25,95 грн, оскільки йдеться про 1% від 2 595 грн.

Наприклад, якщо у пенсіонера є 10 років понаднормового страхового стажу, максимальна доплата за них становитиме 259,50 грн на місяць.

Але фактична сума може бути меншою. Якщо основний розмір пенсії є нижчим за прожитковий мінімум, 1% розраховується саме від цього меншого показника.

Як розраховується надбавка до пенсії за понаднормовий стаж

Майте на увазі, що максимальні 25,95 грн за один рік понаднормового стажу отримують не всі пенсіонери. Під час обчислення розміру доплати, враховують не загальну суму, яку людина фактично отримує щомісяця, а розмір пенсії, обчислений за формулою, передбаченою статтею 27 закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Наприклад, у людини може бути великий страховий стаж, але розрахунковий розмір її пенсії становить лише 2 100 грн. Фактична виплата більша, оскільки до неї додаються різні надбавки, доплати або підвищення.

У такому випадку 1% за кожен повний рік понаднормового стажу рахуватиметься саме від 2 100 грн, а не від усієї суми, яку пенсіонер отримує на руки. Тобто за один додатковий рік стажу буде 21 грн.

Якщо ж розрахункова пенсія перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, то тоді діє обмеження: за один рік понаднормового стажу доплата не може бути більшою за 1% прожиткового мінімуму.

У 2026 році це 25,95 грн, оскільки прожитковий мінімум становить 2 595 грн. Саме тому 25,95 грн — це максимальна, а не гарантована сума доплати за кожен понаднормовий рік.

Чи буде перерахунок пенсій за понаднормовий стаж

Розмір доплати пов’язаний із прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб. Тому після зміни цього показника може змінюватися і максимальний розмір доплати за кожен рік понаднормового стажу.

Коли буде перерахунок пенсій за понаднормовий стаж для пенсіонерів, що працюють

Для пенсіонерів, що працюють, доплату визначають за розміром прожиткового мінімуму, встановленим на момент призначення пенсії. Пенсіонерам, які працюють, при зростанні прожиткового мінімуму доплата за понаднормовий стаж перераховується вже після звільнення з роботи.

Наприклад, якщо пенсію людині призначили у 2023 році, коли прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становив 2 093 грн, то один рік понаднормового стажу оцінювався у 20,93 грн, тобто 1% від цього показника.

Якщо пенсіонер після призначення пенсії продовжив працювати, розмір доплати за понаднормовий стаж не перераховують у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму.

Тому для такого пенсіонера один рік понаднормового стажу й надалі становитиме 20,93 грн, доки він не звільниться з роботи. Після звільнення Пенсійний фонд проведе відповідний перерахунок.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.