В Украине идет мобилизация, и для многих военнообязанных вопрос взаимодействия с ТЦК и СП остается одним из самых обсуждаемых.

Но изменения в законодательстве создали возможность попасть на военную службу другим путем, а именно без прохождения основного этапа рекрутинга через территориальный центр комплектования.

Могут ли мобилизовать без ТЦК, как происходит такая процедура и кого она касается, в комментарии для Фактов ICTV объяснила адвокат, партнер АО RELIANCE Ирина Цыбко.

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Возможна ли мобилизация без участия ТЦК и СП

Адвокат рассказала, что изменения в законодательстве действительно создали механизм, который в народе окрестили “мобилизацией без ТЦК”. Однако вокруг этой темы возникло множество мифов.

По словам юриста, мобилизация без ТЦК в Украине возможна, но с важными оговорками. Правительство разрешило командирам воинских частей (прежде всего приоритетных) мобилизовать добровольцев напрямую, минуя территориальные центры комплектования на этапе рекрутинга и выбора должности.

— Дверь ТЦК вы не обойдете полностью, ведь юридическое оформление и внесение данных в реестры все равно синхронизируется с централизованными системами, однако ключевой процесс принятия решений сместился непосредственно в воинские части, — предупредила Ирина Цыбко.

Мобилизация без ТЦК: как будет происходить

Схема упрощена и состоит из нескольких шагов:

Поиск вакансий и контакт. Военнообязанный выбирает подразделение и должность, в частности через центры рекрутинга, сайты вакансий или непосредственно связавшись с частью. Собеседование и рекомендательное письмо. После успешного интервью командир части выдает военнообязанному письменное согласие (рекомендательное письмо). Прохождение ВЛК. Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию (медосмотр). Зачисление в списки. Приказ о зачислении выдает непосредственно командир воинской части, после чего человек отправляется на службу (или сначала на базовую общевойсковую подготовку, если нет опыта).

Мобилизация без ТЦК: кого касается

Специалист рассказала, что эта процедура касается исключительно добровольцев, которые сознательно выбирают конкретную бригаду и специальность.

Главный плюс — это гарантия попадания именно в выбранное подразделение на выбранную должность. Раньше случались ситуации, когда рекомендательные письма от частей “терялись” в ТЦК, и человека отправляли в другие роды войск. Прямой механизм устраняет этот риск.

Мобилизация без ТЦК: что известно

Адвокат рассказала, что прямой призыв не является способом уклонения от мобилизации или прохождения ВЛК. Это инструмент для повышения эффективности рекрутинга, который позволяет мотивированным бойцам попадать туда, где их навыки будут наиболее полезны.

Мобилизация без ТЦК — это не отмена учета, а предоставление альтернативного, рекрутингового пути попадания в армию. Она минимизирует бюрократические риски для добровольцев и позволяет бригадам напрямую комплектовать свои штаты мотивированными специалистами.

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