Мобілізація без ТЦК: юристка пояснила, як потрапити саме до обраної бригади
В Україні триває мобілізація, і для багатьох військовозобов’язаних питання взаємодії з ТЦК та СП залишається одним із найбільш обговорюваних.
Але зміни в законодавстві створили можливість потрапити на військову службу іншим шляхом, а саме без проходження основного етапу рекрутингу через територіальний центр комплектування.
Чи можуть мобілізувати без ТЦК, як відбувається така процедура та кого вона стосується, у коментарі для Фактів ICTV пояснила адвокат, партнер АО RELIANCE Ірина Цибко.
Чи можлива мобілізація без участі ТЦК та СП
Адвокатка розповіла, що зміни в законодавстві дійсно створили механізм, який у народі охрестили “мобілізацією без ТЦК”. Проте довкола цієї теми виникло чимало міфів.
За словами юристки, мобілізація без ТЦК в Україні можлива, але з важливими застереженнями. Уряд дозволив командирам військових частин (насамперед пріоритетних) мобілізувати добровольців напряму, минаючи територіальні центри комплектування на етапі рекрутингу та вибору посади.
— Двері ТЦК ви не оминете повністю, адже юридичне оформлення та внесення даних до реєстрів усе одно синхронізується з централізованими системами, проте ключовий процес ухвалення рішень змістився безпосередньо до військових частин, — попередила Ірина Цибко.
Мобілізація без ТЦК: як відбуватиметься
Схема спрощена і складається з кількох кроків:
- Пошук вакансії та контакт. Військовозобов’язаний обирає підрозділ та посаду, зокрема через рекрутингові центри, сайти вакансій або безпосередньо зв’язавшись із частиною.
- Співбесіда та рекомендаційний лист. Після успішного інтерв’ю командир частини видає військовозобов’язаному письмову згоду (рекомендаційний лист).
- Проходження ВЛК. Військовозобов’язаний проходить військово-лікарську комісію (медогляд).
- Зарахування до списків. Наказ про зарахування видає безпосередньо командир військової частини, після чого людина відправляється на службу (або спочатку на базову загальновійськову підготовку, якщо немає досвіду).
Мобілізація без ТЦК: кого стосується
Фахівчиня розповіла, що ця процедура стосується виключно добровольців, які свідомо обирають конкретну бригаду та спеціальність.
Головний плюс — це гарантія потрапляння саме в обраний підрозділ на обрану посаду. Раніше траплялися випадки, коли рекомендаційні листи від частин “губилися” в ТЦК, і людину відправляли в інші роди військ. Прямий механізм усуває цей ризик.
Мобілізація без ТЦК: що відомо
Адвокатка розповіла, що прямий призов не є способом ухилення від мобілізації чи проходження ВЛК. Це інструмент для підвищення ефективності рекрутингу, який дає змогу мотиваційним бійцям потрапляти туди, де їхні навички будуть найбільш корисними.
Мобілізація без ТЦК — це не скасування обліку, а надання альтернативного, рекрутингового шляху потрапляння до війська. Вона мінімізує бюрократичні ризики для добровольців та дозволяє бригадам напряму комплектувати свої штати вмотивованими фахівцями.