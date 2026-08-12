В Україні триває мобілізація, і для багатьох військовозобов’язаних питання взаємодії з ТЦК та СП залишається одним із найбільш обговорюваних.

Але зміни в законодавстві створили можливість потрапити на військову службу іншим шляхом, а саме без проходження основного етапу рекрутингу через територіальний центр комплектування.

Чи можуть мобілізувати без ТЦК, як відбувається така процедура та кого вона стосується, у коментарі для Фактів ICTV пояснила адвокат, партнер АО RELIANCE Ірина Цибко.

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Чи можлива мобілізація без участі ТЦК та СП

Адвокатка розповіла, що зміни в законодавстві дійсно створили механізм, який у народі охрестили “мобілізацією без ТЦК”. Проте довкола цієї теми виникло чимало міфів.

За словами юристки, мобілізація без ТЦК в Україні можлива, але з важливими застереженнями. Уряд дозволив командирам військових частин (насамперед пріоритетних) мобілізувати добровольців напряму, минаючи територіальні центри комплектування на етапі рекрутингу та вибору посади.

— Двері ТЦК ви не оминете повністю, адже юридичне оформлення та внесення даних до реєстрів усе одно синхронізується з централізованими системами, проте ключовий процес ухвалення рішень змістився безпосередньо до військових частин, — попередила Ірина Цибко.

Мобілізація без ТЦК: як відбуватиметься

Схема спрощена і складається з кількох кроків:

Пошук вакансії та контакт. Військовозобов’язаний обирає підрозділ та посаду, зокрема через рекрутингові центри, сайти вакансій або безпосередньо зв’язавшись із частиною. Співбесіда та рекомендаційний лист. Після успішного інтерв’ю командир частини видає військовозобов’язаному письмову згоду (рекомендаційний лист). Проходження ВЛК. Військовозобов’язаний проходить військово-лікарську комісію (медогляд). Зарахування до списків. Наказ про зарахування видає безпосередньо командир військової частини, після чого людина відправляється на службу (або спочатку на базову загальновійськову підготовку, якщо немає досвіду).

Мобілізація без ТЦК: кого стосується

Фахівчиня розповіла, що ця процедура стосується виключно добровольців, які свідомо обирають конкретну бригаду та спеціальність.

Головний плюс — це гарантія потрапляння саме в обраний підрозділ на обрану посаду. Раніше траплялися випадки, коли рекомендаційні листи від частин “губилися” в ТЦК, і людину відправляли в інші роди військ. Прямий механізм усуває цей ризик.

Мобілізація без ТЦК: що відомо

Адвокатка розповіла, що прямий призов не є способом ухилення від мобілізації чи проходження ВЛК. Це інструмент для підвищення ефективності рекрутингу, який дає змогу мотиваційним бійцям потрапляти туди, де їхні навички будуть найбільш корисними.

Мобілізація без ТЦК — це не скасування обліку, а надання альтернативного, рекрутингового шляху потрапляння до війська. Вона мінімізує бюрократичні ризики для добровольців та дозволяє бригадам напряму комплектувати свої штати вмотивованими фахівцями.

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