В Украине идет мобилизация, поэтому вопрос, могут ли мобилизовать без ВЛК, волнует многих военнообязанных. Но действующие правила предусматривают частные случаи, когда человека могут призвать без нового или повторного прохождения военно-врачебной комиссии.

Факты ICTV разобрались, возможна ли мобилизация без прохождения ВЛК, кого могут мобилизовать без ВЛК и когда медицинское освидетельствование обязательно. Об этом мы расспросили адвоката Legal Strategy Виолетту Монастырскую.

Мобилизация без ВЛК: возможна ли она

Вопрос мобилизации без прохождения военно-врачебной комиссии в последнее время волнует многих, поэтому следует разобраться в нем спокойно, опираясь на текст действующего законодательства.

Сейчас смотрят

Как рассказала адвокат, базовый принцип закреплен в Порядке проведения призыва граждан на военную службу, утвержденном постановлением Кабмина № 560.

Пункт 2 этого документа устанавливает, что на военную службу во время мобилизации призываются резервисты и военнообязанные, которые пригодны к службе по состоянию здоровья и не имеют законных оснований для отсрочки, определенных статьей 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Подтвержденная пригодность является обязательным условием призыва. Но “подтвержденная пригодность” не всегда означает новую, только пройденную комиссию, ведь закон отдельно определяет случаи, когда достаточно ранее установленного до сих пор действующего вывода о пригодности.

Мобилизация без ВЛК: кто подлежит

Первый такой случай относится к возрасту до 25 лет. По пункту 66 Порядка военнообязанные, уже прошедшие базовую общевоинскую подготовку или базовую военную службу, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации до достижения 25-летнего возраста и, соответственно, не направляются на ВЛК в этот период.

Точнее будет сказать не “освобожденные от ВЛК”, а “вообще не подлежащие мобилизации” до достижения этого возраста.

Второй случай описан в пункте 69 Порядка. Если резервиста или военнообязанного еще в мирное время назначили на комплектование конкретной воинской части и вручили ему мобилизационное распоряжение, такое лицо может быть призвано по результатам уже пройденного ранее медицинского осмотра и опроса о наличии жалоб на здоровье.

Когда жалоб нет, повторно на ВЛК человека могут не направлять. Но это действует только при условии, что заключение о пригодности действует: во время действия мобилизации и/или военного положения срок действия справки с заключением ВЛК о пригодности к военной службе составляет один год.

— Если медосмотр не проходили вообще, если срок действия решения о пригодности истек или если лицо ранее признали ограниченно пригодным и оно не прошло повторный осмотр, направление на ВЛК становится обязательным, — рассказала адвокат.

Порядок уточняет, что процедура предоставления отсрочки в связи с бронированием, а также отсрочки для должностных лиц, перечисленных в соответствующем приложении к Порядку, вообще не предусматривает направление на ВЛК.

Мобилизация без прохождения ВЛК при отсрочке

Третий случай связан с отсрочкой и урегулирован пунктом 63 Порядка, действующий в два этапа. Пока заявление о предоставлении или переоформлении отсрочки еще рассматривается комиссией, лицо по общему правилу не направляется на медицинское освидетельствование.

Исключение составляют те, кого ранее признали ограниченно годными или временно непригодными сроком от шести до двенадцати месяцев по заключению ВЛК, если срок действия этого заключения уже истек, кроме лиц, которые в установленном порядке признаны лицами с инвалидностью.

После того как отсрочка уже предоставлена ​​и срок ее действия не истек, военнообязанного так же не направляют на медицинское освидетельствование, за исключением трех ситуаций:

заключение контракта о прохождении военной службы,

необходимости повторного осмотра после статуса “ограниченно пригодный” (опять же, кроме лиц с инвалидностью),

собственного желания пройти комиссию.

Мобилизация без ВЛК в Украине: кто направляет на медосмотр

Что касается самой процедуры направления, пункт 74 определяет, что решение об этом принимает руководитель районного или городского территориального центра комплектования и социальной поддержки, а направление формируется через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов Оберег с указанием регистрационного номера, QR-кода и реквизитов медицинского учреждения.

С 2025 года действует и электронный вариант: по пункту 74-3 военнообязанный может самостоятельно подать запрос на направление на ВЛК через приложение Резерв+.

Отдельно пункт 74-2 предусматривает, что для добровольца, изъявившего желание служить в избранной им воинской части, направление на ВЛК может выдать непосредственно командир этой части или начальник центра рекрутинга.

Это не означает полного исключения ТЦК из процесса, так как о таком назначении командир части или центр рекрутинга сообщает территориальный центр комплектования, который вносит соответствующие сведения в реестр.

Могут мобилизовать без ВЛК, если не согласны с решением комиссии

Если человек не согласен с заключением комиссии, закон дает ему право на обжалование. Согласно пункту 72 и 73 Порядка, в случае несогласия с решением ВЛК при районном или городском ТЦК гражданина по его заявлению направляют на комиссию при областном территориальном центре комплектования, а ее решение в дальнейшем можно обжаловать либо в комиссии высшего уровня, либо в судебном порядке.

Законна ли мобилизация без ВЛК

Следовательно, когда речь идет о мобилизации “без ВЛК”, точнее говорить о мобилизации без нового или повторного прохождения комиссии, при условии, что ранее уже был принят действующий (не старше года) вывод о пригодности, и человек относится к одной из прямо определенных Порядком категорий.

— Это не произвол территориальных центров комплектования, а четко прописанный законодательством механизм для узко обозначенных случаев. Мобилизация лица, в отношении которого вообще никогда не устанавливалась пригодность к военной службе, законом не предусмотрена: пункт 85 Порядка прямо требует оформления на каждого призванного, среди прочего справки с заключением ВЛК о пригодности по состоянию здоровья, — рассказала специалист.

В остальных случаях медицинское освидетельствование остается обязательным условием призыва, а его отсутствие там, где закон прямо требует направления на комиссию, дает основания обжаловать действия территориального центра комплектования.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.