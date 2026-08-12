В Україні триває мобілізація, тому питання, чи можуть мобілізувати без ВЛК, хвилює багатьох військовозобов’язаних. Проте чинні правила передбачають окремі випадки, коли людину можуть призвати без нового або повторного проходження військово-лікарської комісії.

Факти ICTV розібралися, чи можлива мобілізація без проходження ВЛК, кого можуть мобілізувати без ВЛК та коли медичний огляд є обов’язковим. Про це ми розпитали адвокатку Legal Strategy Віолету Монастирську.

Мобілізація без ВЛК: чи можлива вона

Питання мобілізації без проходження військово-лікарської комісії останнім часом хвилює багатьох, тож варто розібратися в ньому спокійно, спираючись на текст чинного законодавства.

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Як розповіла адвокатка, базовий принцип закріплений у Порядку проведення призову громадян на військову службу, затвердженому постановою Кабміну № 560.

Пункт 2 цього документа встановлює, що на військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов’язані, які придатні до служби за станом здоров’я і не мають законних підстав для відстрочки, визначених статтею 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Підтверджена придатність є обов’язковою умовою призову. Але “підтверджена придатність” не завжди означає нову, щойно пройдену комісію, адже закон окремо визначає випадки, коли достатньо раніше встановленого й досі чинного висновку про придатність.

Мобілізація без ВЛК: хто підлягає

Перший такий випадок стосується віку до 25 років. За пунктом 66 Порядку військовозобов’язані, які вже пройшли базову загальновійськову підготовку або базову військову службу, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку і, відповідно, не направляються на ВЛК у цей період. Точніше буде сказати не “звільнені від ВЛК”, а “взагалі не підлягають мобілізації” до досягнення цього віку.

Другий випадок описаний у пункті 69 Порядку. Якщо резервіста чи військовозобов’язаного ще в мирний час призначили на комплектування конкретної військової частини і вручили йому мобілізаційне розпорядження, така особа може бути призвана за результатами вже пройденого раніше медичного огляду та опитування щодо наявності скарг на здоров’я.

Коли скарг немає, повторно на ВЛК людину можуть не направляти. Але це діє лише за умови, що висновок про придатність є чинним: під час дії мобілізації та/або воєнного стану строк дії довідки з висновком ВЛК про придатність до військової служби становить один рік.

— Якщо медогляд не проходили взагалі, якщо строк дії рішення про придатність минув, або якщо особу раніше визнали обмежено придатною і вона не пройшла повторний огляд, направлення на ВЛК стає обов’язковим, — розповіла адвокатка.

Окремо Порядок уточнює, що процедура надання відстрочки у зв’язку з бронюванням, а також відстрочки для посадових осіб, перелічених у відповідному додатку до Порядку, взагалі не передбачає направлення на ВЛК.

Мобілізація без проходження ВЛК у разі відстрочки

Третій випадок пов’язаний із відстрочкою і врегульований пунктом 63 Порядку, який діє у два етапи. Поки заява про надання чи переоформлення відстрочки ще розглядається комісією, особу за загальним правилом не направляють на медичний огляд.

Виняток становлять ті, кого раніше визнали обмежено придатними або тимчасово непридатними на строк від шести до дванадцяти місяців за висновком ВЛК, якщо строк дії цього висновку вже закінчився, крім осіб, яких в установленому порядку визнано особами з інвалідністю.

Після того як відстрочку вже надано і строк її дії не завершився, військовозобов’язаного так само не направляють на медичний огляд, за винятком трьох ситуацій:

укладення контракту про проходження військової служби,

необхідності повторного огляду після статусу “обмежено придатний” (знову ж таки, крім осіб з інвалідністю),

власного бажання пройти комісію.

Мобілізація без ВЛК в Україні: хто направляє на медогляд

Що стосується самої процедури направлення, пункт 74 визначає, що рішення про це ухвалює керівник районного або міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а направлення формується через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів Оберіг із зазначенням реєстраційного номера, QR-коду та реквізитів медичного закладу.

З 2025 року діє й електронний варіант: за пунктом 74-3 військовозобов’язаний може самостійно подати запит на направлення на ВЛК через застосунок Резерв+.

Окремо пункт 74-2 передбачає, що для добровольця, який виявив бажання служити в обраній ним військовій частині, направлення на ВЛК може видати безпосередньо командир цієї частини або начальник центру рекрутингу.

Це не означає повного виключення ТЦК із процесу, адже про таке призначення командир частини або центр рекрутингу повідомляє територіальний центр комплектування, який вносить відповідні відомості до реєстру.

Чи можуть мобілізувати без ВЛК, якщо не згодні з рішенням комісії

Якщо людина не погоджується з висновком комісії, закон дає їй право на оскарження. Згідно з пунктами 72 і 73 Порядку, у разі незгоди з рішенням ВЛК при районному чи міському ТЦК громадянина за його заявою направляють на комісію при обласному територіальному центру комплектування, а її рішення в подальшому можна оскаржити або в комісії вищого рівня, або в судовому порядку.

Чи є законною мобілізація без ВЛК

Отже, коли йдеться про мобілізацію “без ВЛК”, точніше говорити про мобілізацію без нового чи повторного проходження комісії, за умови що раніше вже було ухвалено чинний (не старший за рік) висновок про придатність, і людина належить до однієї з прямо визначених Порядком категорій.

— Це не свавілля територіальних центрів комплектування, а чітко прописаний законодавством механізм для вузько окреслених випадків. Мобілізація особи, щодо якої взагалі ніколи не встановлювалася придатність до військової служби, законом не передбачена: пункт 85 Порядку прямо вимагає оформлення на кожного призваного, серед іншого, довідки з висновком ВЛК про придатність за станом здоров’я, — розповіла фахівчиня.

У решті випадків медичний огляд залишається обов’язковою передумовою призову, а його відсутність там, де закон прямо вимагає направлення на комісію, дає підстави оскаржувати дії територіального центру комплектування.

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