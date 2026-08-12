Силы обороны Украины ночью с 11 на 12 августа провели уникальную операцию по поражению военно-морской базы в Новороссийске — последнего основного форпоста российского флота в Черном море.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Удар по военно-морской базе в Новороссийске: что известно

По словам Зеленского, операцию провели на расстоянии более 300 км от линии фронта. Для атаки украинские силы одновременно задействовали реактивные дроны Паляница, ракеты Нептун и морские беспилотные системы.

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Last night, Ukraine’s Defense Forces carried out a unique operation targeting the naval base in Novorossiysk – the last major stronghold of the Russian fleet in the Black Sea, more than 300 kilometers from the front line. Our Palianytsia jet-powered drones, Neptune missiles, and… pic.twitter.com/kVg9DDBasN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 12, 2026

Президент заявил, что уже подтверждено попадание по позициям российской противовоздушной обороны, причалам и инфраструктуре морского порта Новороссийска.

К проведению операции были привлечены Вооруженные Силы Украины, Служба безопасности Украины и украинская разведка.

— Оккупационный флот и вся инфраструктура, которая его поддерживает, не будут в безопасности, пока продолжается российская агрессия, — подчеркнул Зеленский.

Президент также заявил, что войну нужно остановить, а все адекватные предложения по дипломатическому урегулированию остаются на столе.

Напомним, в ночь на 12 августа Новороссийск в Краснодарском крае РФ подвергся масштабной атаке беспилотников и ракет.

Мэр города Андрей Кравченко заявил, что российская ПВО якобы отразила атаку нескольких сотен украинских дронов.

В то же время мониторинговые каналы сообщали о применении не только дронов, но и ракет.

В результате ударов были повреждены четыре предприятия. Россияне также сообщили о повреждении 21 жилого дома, в том числе многоэтажек. По информации мониторинговых каналов, повреждения жилой застройки стали следствием действий российской противовоздушной обороны.

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