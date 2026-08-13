Ночью РФ атаковала Украину 133 ударными дронами. Силы ПВО сбили 111 беспилотников. Также за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали не менее 1 310 российских оккупантов.

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Удар по поезду в Одесской области

В Одесской области российский реактивный беспилотник атаковал пассажирский поезд. Погибли машинист и его помощник, сообщили в Укрзализныце.

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Несмотря на угрозу, локомотивная бригада продолжала вести поезд, чтобы 340 пассажиров могли безопасно покинуть вагоны на станции. Все пассажиры и машинная бригада эвакуированы, среди них нет пострадавших.

Атака на порт Одесчины

Ночью российские оккупанты ударили по портовой инфраструктуре в Измаильском районе Одесской области. В результате атаки есть повреждения, на месте возник пожар. На месте работают спасатели ГСЧС.

Атаки на Днепропетровщину

По информации руководителя Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, россияне более 10 раз атаковали три района области.

В Каменском районе враг ударил по Криничанской общине. Там пострадали три человека: 34-летний мужчина в тяжелом состоянии. Еще двое мужчин 37 и 45 лет будут лечиться амбулаторно.

На Никопольщине от вражеских ударов пострадали райцентр, Марганецкая, Покровская и Червоногригорьевская общины. Повреждены автомобили, гараж. Ранения получили двое мужчин 22 и 36 лет.

В Павлограде повреждена инфраструктура.

Обесточивание в Запорожье

В результате российских ударов обесточены населенные пункты Кушугум и Михайловка, сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

— Враг продолжает атаковать энергообъекты в Запорожской области. Из-за атак без электроэнергии жители Кушугума. Также обесточена Михайловка. Бригады облэнерго начнут восстановление, как только позволит ситуация, — подчеркнул Федоров.

Горит НПЗ в Салавате

В российском городе Салават в Башкортостане раздались взрывы. Сообщается о пожаре в районе предприятия Газпром Нефтехим Салават.

Этот НПЗ уже не раз атаковали дроны Сил обороны Украины.

Газпром Нефтехим Салават – это один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов. Предприятие выпускает бензин, дизельное топливо, полиэтилен и другую продукцию, обеспечивая около 2,7% от общей нефтепереработки России.

Атака на Wildberries в Башкортостане

В ночь на 13 августа под атакой оказался логистический комплекс Wildberries в Чишминском районе Башкортостана. После поражения на территории склада вспыхнул сильный пожар. Возгорание фиксировали в нескольких местах.

Комплекс используется для хранения, сортировки и последующего распределения товаров.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 632-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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