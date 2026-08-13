Вночі РФ атакувала Україну 133 ударними дронами. Сили ППО збили 111 безпілотників. Також минулої доби наші оборонці ліквідували щонайменше 1 310 російських окупантів.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Удар по поїзду на Одещині

На Одещині російський реактивний безпілотник атакував пасажирський поїзд. Загинули машиніст та його помічник, повідомили в Укрзалізниці.

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Попри загрозу, локомотивна бригада продовжувала вести потяг, щоб 340 пасажирів могли безпечно залишити вагони на станції. Усіх пасажирів і машинної бригади евакуйовано, серед них немає постраждалих.

Атака на порт Одещини

Вночі російські окупанти вдарили по портовій інфраструктурі в Ізмаїльському районі Одеської області. Внаслідок атаки є пошкодження, на місці виникла пожежа. На місці працюють рятувальники ДСНС.

Атаки на Дніпропетровщину

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, росіяни понад 10 разів атакували три райони області.

У Кам’янському районі ворог вдарив по Криничанській громаді. Там постраждали троє людей: 34-річний чоловік у важкому стані. Ще двоє чоловіків 37 та 45 років лікуватимуться амбулаторно.

На Нікопольщині від ворожих ударів потерпали райцентр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені автівки, гараж. Поранень дістали двоє чоловіків 22 і 36 років.

У Павлограді понівечена інфраструктура.

Знеструмлення на Запоріжжі

Внаслідок російських ударів знеструмлено населені пункти Кушугум та Михайлівка, повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

— Ворог продовжує атакувати енергооб’єкти у Запорізькій області. Через атаки без електроенергії мешканці Кушугума. Також знеструмлена Михайлівка. Бригади обленерго розпочнуть відновлення, щойно дозволить безпекова ситуація, — наголосив Федоров.

Горить НПЗ у Салаваті

У російському місті Салават, що в Башкортостані, пролунали вибухи. Повідомляється про пожежу в районі підприємства Газпром Нафтохім Салават.

Цей НПЗ вже неодноразово атакували дрони Сил оборони України.

Газпром Нафтохім Салават — це один із найбільших у Росії нафтопереробних і нафтохімічних комплексів. Підприємство випускає бензин, дизельне пальне, поліетилен та іншу продукцію, забезпечуючи близько 2,7% загальної нафтопереробки Росії.

Атака на Wildberries у Башкортостані

У ніч на 13 серпня під атакою опинився логістичний комплекс Wildberries у Чишминському районі Башкортостану. Після ураження на території складу спалахнула сильна пожежа. Займання фіксували в кількох місцях.

Комплекс використовується для зберігання, сортування та подальшого розподілу товарів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 632-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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