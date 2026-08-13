Прах полковника армии УНР и первого главы ОУН Евгения Коновальца привезли в Украину.

Об этом в четверг, 13 августа, сообщила заместительница руководителя Офиса Президента Ирина Верещук.

Прах Евгения Коновальца доставили в Украину

— На родной земле полковника Евгения Коновальца встречали со всеми государственными и военными почестями, — отметила Верещук.

Напомним, 11 августа она сообщила, что после церковных мероприятий состоится государственная церемония перезахоронения первого главы ОУН.

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В ней примут участие президент Владимир Зеленский, представители правительства и парламента, а также военные. Точную дату церемонии не объявляли из соображений безопасности.

В тот же день на кладбище Кросвейк в Нидерландах провели эксгумацию останков Евгения Коновальца. Его прах перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище.

17 июля Кабмин принял решение о перезахоронении Евгения Коновальца в Украине. МИД было поручено получить разрешения на эксгумацию и перевозку останков из Нидерландов.

Евгений Коновалец — полковник армии Украинской Народной Республики (УНР), командир Сечевых Стрельцов, член Стрелецкого Совета, командующий Украинской военной организации, глава Провода украинских националистов, первый глава Организации украинских националистов (ОУН), один из идеологов украинского национализма.

Коновалец был убит 23 мая 1938 года советским диверсантом Павлом Судоплатовым. Его похоронили на кладбище Кросвейк в городе Роттердам в Нидерландах.

Фото: Институт национальной памяти Украины

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