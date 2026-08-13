В Украину в рамках очередных репатриационных мероприятий вернули тела 261 погибшего. По информации российской стороны, они принадлежат украинским военнослужащим.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Возвращение тел погибших

Сейчас репатриированные тела будут переданы для проведения процедур идентификации. Следователи правоохранительных органов вместе со специалистами экспертных учреждений должны установить личности погибших.

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Возвращение тел стало результатом совместной работы Координационного штаба, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел, Офиса омбудсмена, Секретариата уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

В Координационном штабе также поблагодарили Международный комитет Красного Креста за содействие в проведении репатриационных мероприятий.

Отдельно отметили военнослужащих Объединенного центра обеспечения мер гражданско-военного сотрудничества ВСУ. Они обеспечивают транспортировку возвращенных тел в специализированные государственные учреждения, их передачу правоохранителям и судебно-медицинским экспертам, а также принимают участие в координации соответствующих мер.

Напомним, 20 июля ВСУ взяли в плен 64 оккупантов, которые пытались проникнуть в тыл в Запорожской области.

5 июня Украина и Россия провели обмен пленными, в результате которого домой вернулись 186 украинцев в рамках второго этапа обмена в формате 1000 на 1000.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

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