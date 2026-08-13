За бывшего посла Украины в США Ольгу Стефанишину внесли залог в размере шести миллионов гривен. Ее подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

Эту информацию журналистам подтвердили в Высшем антикоррупционном суде Украины.

Залог за Стефанишину внесен

– Залог внесен, – подтвердили в ВАКС, отвечая на вопрос.

Недавно Стефанишина утверждала, что залог за нее внесут бывшие коллеги по бизнесу. Экс-посол Украины в США объясняла это тем, что у нее и ее семьи нет таких денег.

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По словам Стефанишиной, сторона защиты подала апелляционную жалобу по избранной мере пресечения.

6 августа ВАКС избрал меру пресечения Стефанишиной, назначив залог в размере шесть млн грн.

Кроме того, суд возложил на нее ряд обязанностей – прибывать по вызову детективов НАБУ, сообщать об изменении места жительства и воздержаться от общения со свидетелями по делу.

Сторона обвинения просила назначить Стефанишиной залог в размере 13,3 млн грн.

Недавно Ольге Стефанишиной сообщили о подозрении в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

По версии следствия, она не задекларировала две квартиры в Киеве, расходы на их ремонт, аренду жилья, использование Mercedes-Benz, а также оплату авиабилетов и лечение матери.

В июне 2025 года САП открыла уголовное производство против Стефанишиной по подозрению в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст. 364) Уголовного кодекса Украины.

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