За колишню посолку України в США Ольгу Стефанішину внесли заставу в розмірі шість млн гривень. Її підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

Цю інформацію журналістам підтвердили у Вищому антикорупційному суді України.

Застава за Стефанішину внесена

– Заставу внесено, – підтвердили у ВАКС, відповідаючи на запитання.

Нещодавно Стефанішина стверджувала, що заставу за неї внесуть колишні колеги з бізнесу. Експосолка України в США пояснювала це тим, що вона та її родина не має таких грошей.

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За словами Стефанішиної, сторона захисту подала апеляційну скаргу щодо обраного запобіжного заходу.

6 серпня ВАКС обрав запобіжний захід Стефанішиній, призначивши заставу в розмірі шість млн грн.

Крім цього, суд поклав на неї низку обов’язків – прибувати за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання та утриматися від спілкування зі свідками у справі.

Сторона обвинувачення просила призначити Стефанішиній заставу в розмірі 13,3 млн грн.

Нещодавно Ользі Стефанішиній повідомили про підозру в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

За версією слідства, вона не задекларувала дві квартири в Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування Mercedes-Benz, а також оплату авіаквитків і лікування матері.

У червні 2025 року САП відкрила кримінальне провадження проти Стефанішиної за підозрою у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364) Кримінального кодексу України.

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