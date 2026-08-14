Министерство обороны России 14 августа опубликовало в соцсетях сообщение с угрозами в адрес Украины. Российское ведомство использовало фотографию Шахеда и заявило, что зимой украинцев якобы ждет заморозка.

На провокационное заявление российского Минобороны отреагировали в Страткоме ВСУ.

В ВСУ ответили на угрозу России

На фотоответе украинские военные напомнили России о последствиях ударов по украинской инфраструктуре. В ВСУ заявили, что Украина согреется огнем российских НПЗ.

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Таким образом, украинская сторона намекнула на удары по нефтеперерабатывающим заводам России, которые уже не раз становились целями украинских беспилотников.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также отреагировал на публикацию российского Минобороны.

Он отметил, что в ответ мог бы опубликовать фотографию баллистической ракеты или украинского беспилотника, однако, по его мнению, в этом нет необходимости.

Коваленко обратил внимание, что своими угрозами Минобороны РФ фактически именно объяснило своим гражданам, из-за кого у них зимой могут возникнуть проблемы со светом и теплом.

— Теперь россияне будут знать, благодаря кому у них зимой не будет света, у некоторых и тепла, вместе с горючим. Все благодаря Минобороны РФ, — подчеркнул Андрей Коваленко.

Руководитель ЦПИ добавил, что зеркало всегда работает, а также напомнил принцип: Что посеешь – то и пожнешь.

Ранее российские представители неоднократно угрожали Украине ударами по энергетической инфраструктуре в преддверии отопительного сезона.

Сообщалось, что Польша рассматривает возможность передать Украине очередную партию ракет для систем Patriot. Решение в Варшаве ожидают уже в ближайшие дни.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала страны Евросоюза поделиться с Украиной запасами ракет против баллистики.

5 августа издание FT сообщило, что американский президент Дональд Трамп отказался передать Украине дополнительные ракеты для Patriot. Хотя раньше он говорил, что рассматривает возможность передать Киеву перехватчики.

Фото: СтратКом ЗСУ

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