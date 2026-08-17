Должность главнокомандующего ВСУ является объектом информационных атак, цель которых — подорвать доверие внутри государства и между военными и обществом.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ, генерал-майор Михаил Драпатый в понедельник, 17 августа.

Драпатый заявил об информационных атаках против себя

— Должность главнокомандующего всегда будет мишенью информационных атак. Они начались с первых дней моей работы, и это ожидаемо. Цель таких кампаний – посеять недоверие внутри государства и между войском и обществом, — заявил Драпатый.

По его словам, часть этих атак ведется скоординированно, с привлечением ботосетей.

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Главнокомандующий поблагодарил Министерство цифровой трансформации за выявление и блокирование таких сетей.

— Это важная работа, и она продолжается, — отметил он.

Генерал-майор обратил внимание на информацию, которую распространяют якобы от имени его близких.

— Отдельно подчеркиваю: члены моей семьи не делают публичных заявлений, не дают официальных комментариев и не уполномочивали никого говорить от их имени. Любые высказывания или позиции, которые им приписывают, не соответствуют действительности, — подчеркнул Драпатый.

Главнокомандующий призвал украинцев “соблюдать информационную гигиену: проверять источники и не распространять непроверенное”.

— У нас одна общая цель – приближение победы. На ней сосредоточен сейчас я, и на ней прошу сосредоточивать усилия каждого, — добавил Драпатый.

В соцсетях распространялись анонимные сообщения о якобы заявлении жены Драпатого относительно “давления” на ее мужа из-за масштабных изменений, которые он начал проводить после назначения на должность.

В частности, шла речь о якобы автономизации армейских корпусов, сокращении бюрократии и изменении подходов к планированию операций.

Также в сообщениях утверждалось о якобы конфликте Драпатого со “старой верхушкой” армии и частью окружения президента.

Эти посты распространялись без ссылок на первоисточники или со ссылками на других пользователей, которые не подтверждали достоверность приведенной информации.

Ранее ЦПД сообщал о распространении врагом дезинформационных и манипулятивных материалов, направленных на дискредитацию главнокомандующего ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого.

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