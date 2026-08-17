Должность главнокомандующего ВСУ – мишень для информационных атак — Драпатый
- Михаил Драпатый заявил, что информационные атаки против главнокомандующего начались еще в начале его работы на должности.
- Для распространения части атак используют скоординированные ботосети.
- Главком опроверг информацию, которую распространяют якобы от имени членов его семьи.
Должность главнокомандующего ВСУ является объектом информационных атак, цель которых — подорвать доверие внутри государства и между военными и обществом.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ, генерал-майор Михаил Драпатый в понедельник, 17 августа.
Драпатый заявил об информационных атаках против себя
— Должность главнокомандующего всегда будет мишенью информационных атак. Они начались с первых дней моей работы, и это ожидаемо. Цель таких кампаний – посеять недоверие внутри государства и между войском и обществом, — заявил Драпатый.
По его словам, часть этих атак ведется скоординированно, с привлечением ботосетей.
Главнокомандующий поблагодарил Министерство цифровой трансформации за выявление и блокирование таких сетей.
— Это важная работа, и она продолжается, — отметил он.
Генерал-майор обратил внимание на информацию, которую распространяют якобы от имени его близких.
— Отдельно подчеркиваю: члены моей семьи не делают публичных заявлений, не дают официальных комментариев и не уполномочивали никого говорить от их имени. Любые высказывания или позиции, которые им приписывают, не соответствуют действительности, — подчеркнул Драпатый.
Главнокомандующий призвал украинцев “соблюдать информационную гигиену: проверять источники и не распространять непроверенное”.
— У нас одна общая цель – приближение победы. На ней сосредоточен сейчас я, и на ней прошу сосредоточивать усилия каждого, — добавил Драпатый.
В соцсетях распространялись анонимные сообщения о якобы заявлении жены Драпатого относительно “давления” на ее мужа из-за масштабных изменений, которые он начал проводить после назначения на должность.
В частности, шла речь о якобы автономизации армейских корпусов, сокращении бюрократии и изменении подходов к планированию операций.
Также в сообщениях утверждалось о якобы конфликте Драпатого со “старой верхушкой” армии и частью окружения президента.
Эти посты распространялись без ссылок на первоисточники или со ссылками на других пользователей, которые не подтверждали достоверность приведенной информации.
Ранее ЦПД сообщал о распространении врагом дезинформационных и манипулятивных материалов, направленных на дискредитацию главнокомандующего ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого.