Посада головнокомандувача ЗСУ є об’єктом інформаційних атак, які мають на меті підірвати довіру всередині держави та між військовими й суспільством.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ, генерал-майор Михайло Драпатий в понеділок, 17 серпня.

Драпатий заявив про інформаційні атаки проти себе

– Посада головнокомандувача завжди буде мішенню для інформаційних атак. Вони почалися з перших днів моєї роботи, і це очікувано. Мета таких кампаній – посіяти недовіру всередині держави та між військом і суспільством, – заявив Драпатий.

За його словами, частина цих атак ведеться скоординовано, із залученням ботомереж.

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Головнокомандувач подякував Міністерству цифрової трансформації за виявлення та блокування таких мереж.

– Це важлива робота, і вона триває, – зазначив він.

Генерал-майор звернув увагу на інформацію, яку поширюють нібито від імені його близьких.

– Окремо наголошую: члени моєї сім’ї не роблять публічних заяв, не дають офіційних коментарів і не уповноважували нікого говорити від їхнього імені. Будь-які висловлювання чи позиції, які їм приписують, не відповідають дійсності, – наголосив Драпатий.

Головнокомандувач закликав українців “дотримуватися інформаційної гігієни: перевіряти джерела і не поширювати неперевірене”.

– У нас одна спільна мета – наближення перемоги. На ній зосереджений зараз я, і на ній прошу зосереджувати зусилля кожного, – додав Драпатий.

В соцмережах поширювалися анонімні повідомлення про нібито заяву дружини Драпатого щодо тиску на її чоловіка через масштабні зміни, які він почав проводити після призначення на посаду.

Зокрема, йшлося про нібито автономізацію армійських корпусів, скорочення бюрократії та зміну підходів до планування операцій.

Також у повідомленнях стверджувалося про нібито конфлікт Драпатого зі “старою верхівкою” армії та частиною оточення президента.

Ці дописи поширювалися без посилань на першоджерела або з посиланнями на інших користувачів, які не підтверджували достовірність наведеної інформації.

Раніше ЦПД інформув про поширення ворогом дезінформаційних і маніпулятивних матеріалів, спрямованих на дискредитацію головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого.

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