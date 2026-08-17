Россия стремится полностью захватить Донбасс к осени 2027 года, а если у нее это не получится, вероятность переговоров может возрасти.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на западных чиновников и аналитиков.

Путин поставил срок на захват Донбасса: что известно

По данным NYT, Путин настаивает, что Россия должна как минимум получить полный контроль над Донбассом на востоке Украины.

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Чиновники и аналитики считают, что важным сроком для Кремля может стать осень 2027 года. Если российским войскам не удастся к этому времени достичь поставленной цели, перспектива переговоров может стать более реальной.

В то же время собеседники издания ожидают, что до этого Россия может попытаться усилить давление на Украину.

В частности, западные чиновники и аналитики прогнозируют эскалацию российских атак зимой. Москва может сосредоточиться на ударах по гражданской инфраструктуре, пытаясь воспользоваться нехваткой у Украины ракет для систем противовоздушной обороны.

По данным NYT, также ожидается, что после парламентских выборов в России, запланированных на 18–20 сентября 2026 года, Кремль может объявить мобилизацию.

Некоторые собеседники издания не исключают и более широкой эскалации со стороны Москвы, а также попыток проверить сплоченность НАТО, выйдя за рамки гибридных атак в Европе.

Европа рассчитывает на давление США на Россию

В то же время европейские союзники Украины, по данным NYT, все еще надеются, что США смогут усилить давление на Москву и заставить Путина сесть за стол переговоров с Украиной.

В Европе считают, что вопросы завершения войны и будущих отношений с Россией слишком важны, чтобы на неопределённый срок передавать их администрации США.

Европейские страны также стремятся не допустить ситуации, при которой Вашингтон и Москва могли бы договориться об урегулировании без их участия.

Ранее Институт изучения войны заявил, что Кремль продолжает отвергать предложения о прекращении огня и не демонстрирует готовности отказаться от максималистских требований к Украине.

В ISW считают, что требования Москвы фактически предполагают капитуляцию Украины.

Аналитики также предполагают, что Кремль специально усиливает провоенную риторику накануне выборов в Госдуму РФ, чтобы сплотить российское общество вокруг продолжения войны.

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