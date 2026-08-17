Після початку повномасштабної війни багато країн Євросоюзу надали українцям тимчасовий захист. Він дозволяє легально жити в країні, отримувати медичну допомогу, працювати, а дітям ходити до садочків та шкіл. За кількістю українців, які скористалися таким статусом, лідирують Німеччина, Польща та Чехія.

Та остання статистика Євростату показує, що ситуація в окремих країнах змінюється.

Чи дійсно українці масово покидають Польщу та про що говорят дані Євростату, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Скільки українців покинули Польщу за останні місяці

Польщу за останній місяць залишила частина українців, які мали тимчасовий захист.

Станом на 30 червня 2026 року у Польщі статус тимчасового захисту мали 961 170 людей, які виїхали з України. У порівнянні з кінцем травня, кількість зменшилася на 6 335 осіб, або на 0,7%.

Це найбільше скорочення серед усіх країн ЄС за місяць. Для порівняння, у Бельгії кількість людей під тимчасовим захистом зменшилася на 35 осіб, а в Ірландії лише на 15.

При цьому статистика не дає підстав говорити, що всі 6 335 людей фізично виїхали з Польщі. Євростат звертає увагу, що країни ЄС знімають людей з реєстрації за різними механізмами. Якщо цей процес відбувається із затримкою, щомісячна статистика може помітно змінюватися.

Тому за цими даними можна сказати, що кількість українців із тимчасовим захистом у Польщі скоротилася, але точну кількість тих, хто саме виїхав із країни, статистика Євростату не показує.

Скільки українців покинули Польщу у 2026 році

За даними Євростату, станом на 31 січня 2026 року, у Польщі було 965 990 людей із тимчасовим захистом.

Далі цифри змінювалися:

31 січня — 965 990;

28 лютого — 966 595;

31 березня — 961 405;

30 квітня — 971 255;

31 травня — 967 505;

30 червня — 961 170.

Тобто якщо порівняти кінець січня і кінець червня, то кількість людей із тимчасовим захистом у Польщі зменшилася на 4 820 осіб — із 965 990 до 961 170.

Куди їдуть українці

Польща залишається однією з основних країн перебування українців у ЄС. У червні кількість українців із таким статусом у Німеччині зросла на 2 960 осіб, у Чехії — на 3 835, а в Італії — на 4 115.

Загалом у червні кількість людей під тимчасовим захистом збільшилася у 24 із 27 країн Євросоюзу. Тобто скорочення в Польщі не означає, що українці масово залишають Європу.

Частина людей може переїжджати з однієї країни ЄС до іншої, повертатися в Україну або змінювати свій статус перебування. Однак саме за цією статистикою визначити, куди поїхали люди, які перестали рахуватися в польському реєстрі, неможливо.

Чи справді українці масово виїжджають із Польщі

Поки що говорити про масовий виїзд українців із Польщі зарано. Так, за місяць кількість людей під тимчасовим захистом там помітно зменшилася.

За даними Євростату, станом на кінець червня 2026 року в країнах ЄС загалом 4,41 млн людей, які втекли від війни в Україні, мали статус тимчасового захисту. За місяць їх стало більше на 24 380 осіб.

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