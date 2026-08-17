Операторы 3 полка Сил специальных операций совместно с одним из центров психологических операций ССО освободили населенный пункт Андреевка-Клевцово (советское название — Искра) в Донецкой области.

Об этом сообщили в ССО ВСУ в понедельник, 17 августа.

ССО освободили Андреевку-Клевцово: что известно

Согласно сообщению, российские военнослужащие длительное время пытались установить контроль над этим населенным пунктом.

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Они действовали небольшими группами, постепенно просачивались на территорию и закреплялись на позициях.

Во время наземной операции украинских спецназовцев 30 военнослужащих РФ сдались в плен.

Российские военнослужащие, которые продолжили оказывать сопротивление, были ликвидированы. Сейчас Андреевка-Клевцово снова находится под контролем Украины.

— После освобождения населенного пункта спецназовцы провели местный обряд Гонение гадюк, — говорится в сообщении.

Военные рассказали, что это традиционный мужской ритуал, который внесен в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Целью обряда является очищение жилища от злых духов, бед и напастей, которые в народе называют гадюками. В ССО отметили, что на этот раз территорию очистили от настоящих врагов.

Напомним, 12 августа президент Владимир Зеленский сообщил об итогах наступательной операции Десантно-штурмовых войск на Александровском направлении.

Она проходила в два этапа с 29 января по август этого года. За этот период украинские военные освободили 745 км² территории и 26 населенных пунктов.

Фото: ССО ЗСУ

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