Оператори 3 полку Сил спеціальних операцій спільно з одним із центрів психологічних операцій ССО звільнили населений пункт Андріївка-Клевцове (радянська назва — Іскра) в Донецькій області.

Про це повідомили у ССО ЗСУ в понеділок, 17 серпня.

ССО звільнили Андріївку-Клевцове: що відомо

Згідно з повідомленням, російські військові тривалий час намагалися встановити контроль над цим населеним пунктом.

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Вони діяли малими групами, поступово просочувалися на територію та закріплювалися на позиціях.

Під час наземної операції українських спецпризначенців 30 військовослужбовців РФ здалися в полон.

Російських військових, які продовжили чинити опір, було ліквідовано. Наразі Андріївка-Клевцове знову перебуває під контролем України.

– Після звільнення населеного пункту спецпризначенці провели місцевий обряд Гоніння гадюк, – йдеться у повідомленні.

Військові розповіли, що це традиційний чоловічий ритуал, який внесений до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Метою обряду є очищення оселі від злих духів, лиха та напастей, які в народі називають гадюками. У ССО зазначили, що цього разу територію очистили від справжніх ворогів.

Нагадаємо, 12 серпня президент Володимир Зеленський повідомив про підсумки наступальної операції Десантно-штурмових військ на Олександрівському напрямку.

Вона проходила у два етапи з 29 січня по серпень цього року. За цей період українські військові звільнили 745 км² території та 26 населених пунктів.

Фото: ССО ЗСУ

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