ВСУ атаковали место хранения и пуска дронов РФ в Крыму: где раздались взрывы
- ВСУ поразили место хранения и пуска ударных дронов возле Гвардейского.
- В Оленовке поражен ретранслятор для управления дронами.
- Также поврежден пункт коммуникации и питания ретранслятора.
В ночь на 17 августа подразделения Сил обороны Украины атаковали ряд важных целей российских оккупантов. В частности, места хранения дронов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Поражение места хранения дронов
В частности, Силы обороны атаковали место хранения и пуска ударных беспилотников в районе Гвардейского на территории временно оккупированного Крыма. После удара зафиксирован пожар на объекте.
Также в Новофедоровке в Крыму ВСУ поразили наземную станцию управления дронами Орион. Поражен и наземный ретранслятор для управления ударными беспилотниками типа Герань/Гербера в Оленовке в Крыму и пункт коммуникации и питания ретранслятора на Тендровской косе Херсонской области.
Степень нанесенного врагу ущерба уточняется.
16 августа Силы обороны Украины нанесли удары по району сосредоточения ракетного подразделения армии РФ в Резервном. Еще один удар пришелся на железнодорожный мост в районе Светлодолинского Запорожской области. Также ВСУ поразили склады материально-технических средств и боеприпасов российских войск в Карловке Донецкой области.
16 августа Силы обороны нанесли удар по Комбинату Каменский в Каменск-Шахтинском на территории Российской Федерации. Это предприятие производит твердое ракетное топливо для боеприпасов к реактивным системам залпового огня Ураган, Смерч и Торнадо-С.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 636-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.