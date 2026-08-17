У ніч на 17 серпня підрозділи Сил оборони України атакували низку важливих цілей російських окупантів. Зокрема, місця зберігання дронів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження місця зберігання дронів

Зокрема, Сили оборони атакували місце зберігання та пуску ударних безпілотників у районі Гвардійського, що на території тимчасово окупованого Криму. Після удару зафіксовано пожежу на об’єкті.

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Також у Новофедорівці в Криму ЗСУ уразили наземну станцію управління дронами Оріон. Уражено й наземний ретранслятор для управління ударними безпілотниками типу Герань/Гербера в Оленівці в Криму та пункт комунікації і живлення ретранслятора на Тендрівській косі Херсонської області.

Ступінь завданих ворогу збитків уточнюється.

16 серпня Сили оборони України завдали ударів по району зосередження ракетного підрозділу армії РФ у Резервному. Ще один удар припав на залізничний міст у районі Світлодолинського Запорізької області. Також ЗСУ уразили склади матеріально-технічних засобів та боєприпасів російських військ у Карлівці Донецької області.

16 серпня Сили оборони завдали удару по Комбінату Каменський у Каменськ-Шахтинському на території Російської Федерації. Це підприємство виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів до реактивних систем залпового вогню Ураган, Смерч і Торнадо-С.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 636-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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