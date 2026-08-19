Верховна Рада викликала на засідання у четвер, 20 серпня, голову Національного банку Андрія Пишного. Початок засідання запланований на 11:00. Глава НБУ має доповісти щодо ситуації довкола державного Sense Bank.

Пропозицію викликати Пишного на засідання підтримали 155 народних депутатів. Її на голосування виніс народний депутат Ярослав Железняк.

Верховна Рада викликала Андрія Пишного: що відомо

— Зараз паралельно з цим процесом у нас Національне антикорупційне бюро опублікувало достатньо резонансні деталі, як державний Sense Bank використовувався для того, щоб викупити фігурантів справи Мідас. Я нагадаю, що державний Sense Bank керується у нас Міністерством фінансів і паралельно Національним банком. Тому на завтра я прошу поставити це два окремих голосування, тому що це буде два посадовці по черзі, — сказав Железняк.

Таким чином, парламентарі підтримали виклик голови НБУ Андрія Пишного. Натомість пропозиція викликати міністра фінансів щодо цього ж питання не набрала необхідної кількості голосів. Її підтримали 90 депутатів із 150 необхідних.

Сейчас смотрят

Нагадаємо, вранці 19 серпня НАБУ та САП повідомили про проведення спецоперації з викриття злочинної організації.

Вона діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участю високопосадовців Офісу президента та інших осіб.

НАБУ та САП розкрили деталі операції Форест Гамп щодо легалізації 150 млн грн для застави у справі Мідас. Оприлюднені записи, за версією слідства, свідчать про можливе залучення до схеми державного банку та впливових посадовців.

Наразі триває спецоперація з викриття злочинної організації, яка, за даними НАБУ та САП, діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участю високопосадовців ОП та інших осіб.

Українська правда та Суспільне Новини з посиланням на джерела повідомили, що НАБУ і САП проводять слідчі дії у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої та народного депутата Вадима Столара.

В Офісі президента Ірина Мудра відповідає за судово-правову реформу, створення спеціального трибуналу для РФ та запровадження міжнародного механізму компенсації збитків від російської агресії.

За інформацією джерел РБК-Україна, у справі також фігурує колишній народний депутат Максим Микитась.

Источник : Укринформ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.