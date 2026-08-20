Україна має самостійно вирішити, коли провести вибори президента та парламенту. Це має відбутися на основі Конституції та чинного законодавства, а також із дотриманням демократичних стандартів.

Про це заявила речниця Європейської комісії Анітта Гіппер під час пресбрифінгу 20 серпня.

Єврокомісія про вибори в Україні

– Що стосується виборів, саме Україна має вирішувати, коли їх проводити, з повним дотриманням своєї правової бази, – стверджує вона.

За словами речниці, Європейський Союз готовий підтримати Україну протягом усього виборчого процесу, особливо в тому, що стосується дотримання відповідних демократичних стандартів і вимог.

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Гіппер стверджує, що існують конституційні межі, тому Україна має ухвалити відповідне рішення.

18 серпня колишній міністр оборони України Михайло Федоров закликав провести вибори у відеозверненні. На його думку, потрібно знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дасть можливість здійснити виборчий процес.

У лютому президент Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні можна провести за умови домовленості про два або три місяці припинення вогню. За його словами, цього можна було б досягти, якби президент США Дональд Трамп натиснув на Росію.

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