Чи можливі вибори в Україні під час війни: позиція Єврокомісії
- В Єврокомісії заявили, що Україна має самостійно визначати терміни проведення виборів відповідно до власної Конституції та законів.
- Речниця ЄК Анітта Гіппер наголосила, що ЄС готовий надати повну підтримку для забезпечення демократичних стандартів виборчого процесу.
Україна має самостійно вирішити, коли провести вибори президента та парламенту. Це має відбутися на основі Конституції та чинного законодавства, а також із дотриманням демократичних стандартів.
Про це заявила речниця Європейської комісії Анітта Гіппер під час пресбрифінгу 20 серпня.
Єврокомісія про вибори в Україні
– Що стосується виборів, саме Україна має вирішувати, коли їх проводити, з повним дотриманням своєї правової бази, – стверджує вона.
За словами речниці, Європейський Союз готовий підтримати Україну протягом усього виборчого процесу, особливо в тому, що стосується дотримання відповідних демократичних стандартів і вимог.
Гіппер стверджує, що існують конституційні межі, тому Україна має ухвалити відповідне рішення.
18 серпня колишній міністр оборони України Михайло Федоров закликав провести вибори у відеозверненні. На його думку, потрібно знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дасть можливість здійснити виборчий процес.
У лютому президент Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні можна провести за умови домовленості про два або три місяці припинення вогню. За його словами, цього можна було б досягти, якби президент США Дональд Трамп натиснув на Росію.