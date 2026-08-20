Государственное бюро расследований совместно с Генштабом ВСУ и процессуальным руководством Офиса Генпрокурора 20 августа начало масштабную операцию Справедливость для бойцов.

Об этом сообщает пресс-центр ГБР.

Злоупотребление в воинских частях

Цель спецоперации – разоблачить злоупотребления в воинских частях, из-за которых бюджет теряет средства, а военнослужащих используют не по назначению.

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Речь идет о случаях, когда военные формально находятся на службе, незаконно получают выплаты или вместо выполнения боевых и служебных задач работают на частные интересы командиров. Расследуются и факты привлечения подчиненных к строительным, хозяйственным и другим частным работам.

В рамках 21 уголовного производства запланировано 72 обыска в разных регионах Украины.

Большая часть производств касается незаконного начисления и получения выплат военнослужащими. В пределах 12 таких дел производится 58 обысков. По их результатам планируется сообщить о подозрении 20 человек.

Еще пять обысков проводятся по делу о незаконном использовании труда военнослужащих. Девять обысков проходят в производстве о коррупционных злоупотреблениях, где готовятся подозрения двум фигурантам.

В общем, по результатам сделки ГБР планирует сообщить о подозрении 22 лицам.

Кроме того, ГБР уже завершило расследование в четырех производствах по незаконным выплатам военнослужащим. Обвинительные акты в отношении 16 человек планируют направить в суд.

В ГБР подчеркивают, что операция проводится при содействии командования ВСУ. Совместная работа должна обеспечить выполнение военнослужащими определенных законом обязанностей и использования оборонных средств только по назначению.

Справедливость для бойцов стала продолжением системной работы ГБР по разоблачению правонарушений в военной сфере. Ранее Бюро проводило операцию Честный призыв, в ходе которой разоблачало коррупционные схемы в ТЦК, в том числе незаконное снятие военнообязанных по учету, уклонение от мобилизации и получение взяток.

Источник : ДБР

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