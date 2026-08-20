Державне бюро розслідувань спільно з Генштабом ЗСУ та за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора 20 серпня розпочало масштабну операцію Справедливість для бійців.

Про це повідомляє пресцентр ДБР.

Зловживання у військових частинах

Мета спецоперації — викрити зловживання у військових частинах, через які бюджет втрачає кошти, а військовослужбовців використовують не за призначенням.

Зараз дивляться

Йдеться про випадки, коли військові формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або замість виконання бойових та службових завдань працюють на приватні інтереси командирів. Розслідуються й факти залучення підлеглих до будівельних, господарських та інших приватних робіт.

У межах 21 кримінального провадження заплановано 72 обшуки у різних регіонах України.

Найбільша частина проваджень стосується незаконного нарахування та отримання виплат військовослужбовцями. У межах 12 таких справ проводять 58 обшуків. За їхніми результатами планується повідомити про підозру 20 особам.

Ще п’ять обшуків проводять у справі щодо незаконного використання праці військовослужбовців. Дев’ять обшуків відбуваються у провадженні про корупційні зловживання, де готуються підозри двом фігурантам.

Загалом, за результатами операції ДБР планує повідомити про підозру 22 особам.

Крім того, ДБР вже завершило розслідування у чотирьох провадженнях щодо незаконних виплат військовослужбовцям. Обвинувальні акти стосовно 16 осіб планують направити до суду.

У ДБР наголошують, що операція проводиться за сприяння командування ЗСУ. Спільна робота має забезпечити виконання військовослужбовцями визначених законом обов’язків та використання оборонних коштів виключно за призначенням.

Справедливість для бійців стала продовженням системної роботи ДБР із викриття правопорушень у військовій сфері. Раніше Бюро проводило операцію Чесний призов, під час якої викривало корупційні схеми у ТЦК, зокрема незаконне зняття військовозобов’язаних з обліку, ухилення від мобілізації та отримання хабарів.

Джерело : ДБР

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