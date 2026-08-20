Прем’єр-міністр Сергій Корецький доручив Міністерству фінансів активізувати процес продажу Sense Bank. Отримані від угоди кошти будуть спрямовані на фінансування потреб Сил оборони.

Про це прем’єр повідомив у четвер, 20 серпня.

Sense Bank готують до продажу – Корецький

– Міністерство фінансів має чітке завдання активізувати процес продажу Sense Bank, – заявив він.

Прем’єр-міністр зазначив, що під час продажу необхідно гарантувати максимальну прозорість, конкурентність та ефективність процесу.

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Паралельно Міністерство фінансів разом із Нацбанком має розв’язати всі накопичені проблеми фінустанови та забезпечити прозоре й якісне корпоративне управління.

– Кошти від продажу банку підуть на фінансування потреб Сил оборони, – наголосив Корецький.

Нагадаємо, очільник НБУ Андрій Пишний закликав уряд призначити членів наглядової ради Sense Bank.

За його словами, наглядова рада державної фінустанови не має кворуму, оскільки в її складі недостатньо членів для впливу на стратегічні рішення банку.

19 серпня уряд ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради державного Sense Bank Миколу Гладишенка від виконання обов’язків через операцію НАБУ та САП Форест Гамп.

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